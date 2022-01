ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 2/22

Mainz (ots)

Woche 2/22 Mi., 12.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom Der Krieg der Söldner (HD/UT) Das Geschäft der Schattenarmeen Film von Arndt Ginzel Kamera: Gerald Gerber Deutschland 2022 __________________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.45 ZDFzoom (HD/UT) Der Krieg der Söldner Das Geschäft der Schattenarmeen Film von Arndt Ginzel (von 22.45 Uhr) Kamera: Gerald Gerber Deutschland 2022 Woche 5/22 So., 30.1. 22.15 Neue Serie Agatha Christies Hjerson (1) Bitte Ergänzung beachten: Dolby digital 5.1 . . . Bitte Korrektur beachten: Whistleblower Eric Rusch Bitte streichen: Visselblåsaren Woche 6/22 So., 6.2. Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.15 Agatha Christies Hjerson (2)(HD/UT/Dolby digital 5.1) Sven Hjerson Johan Rheborg Klara Hanna Alström Majvor Maria Lundqvist Niklas David Fukamachi Regnfors Oscar Björn Andrésen Frank Peter Kanerva Harriet Jonna Järnefelt Alice Åkerman Maia Hansson Bergqvist Harald Åkerman Peter Eggers Svante Viktor Nyström Sköld Pastor Juha Bashkim Neziraj Mann mit Schnurrbart Erik Lundin Mann vom Bootsclub Matts Stenlund Makler Anders Sahlman Olivia Maja Söderström Schuldirektorin Marga Pettersson Peder David Lenneman und andere Schnitt: Sebastian Amundsen Musik: Joel Danell Kamera: Jo Eken Torp Buch: Aron Levander, Patrik Gyllström, Björn Paqualin, Jakob Beckman, Martin Luuk Regie: Lisa Farzaneh Gemeinschaftsproduktion von C More Entertainment, TV 4, BR•F, in Koproduktion mit ZDF, Nadcon, Ålands Landesregierung, in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises, Agatha Christie LTD Schweden/Deutschland 2021 Free-TV-Premiere 23.40 ZDF-History (VPS 23.45) 0.25 heute Xpress (VPS 0.30) 0.30 Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (VPS 0.35) 2.05- Olympische Winterspiele Peking 2022 5.30 sportstudio live – Olympia Woche 7/22 So., 13.2. Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.15 Agatha Christies Hjerson (3)(HD/UT/Dolby digital 5.1) Sven Hjerson Johan Rheborg Klara Hanna Alström Majvor Maria Lundqvist Niklas David Fukamachi Regnfors Oscar Björn Andrésen Frank Peter Kanerva Ronda Livia Millhagen Rondas Assistentin Matilda Ragnerstam Filip Bergman Filip Wolfe Sjunnesson Erik Leclerc Johan Hallström Matti Niklas Engdahl Franco Bengt Braskered Ivana Mosesson Lisette T. Pagler Kaltmamsell Samuel Astor Filips Mutter Karin Knutsson Boris Klaus Ebert Zimmermädchen Amanda Lindblom und andere Schnitt: Elin Pröjts Musik: Joel Danell Kamera: Frida Wendel Buch: Patrik Gyllström, Björn Paqualin, Jakob Beckman, Martin Luuk Regie: Lisa James Larsson Gemeinschaftsproduktion von C More Entertainment, TV 4, BR•F, in Koproduktion mit ZDF, Nadcon, Ålands Landesregierung, in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises, Agatha Christie LTD Schweden/Deutschland 2021 Free-TV-Premiere 23.40 ZDF-History (VPS 23.45) 0.25 heute Xpress (VPS 0.30) 0.30 Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (VPS 0.35) 2.00 Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (VPS 2.05) 3.25 Starsky & Hutch (VPS 3.35) 4.15 Deutschland von oben (VPS 4.25) 4.30 37° Nur eine falsche Bewegung 5.00- ZDF.reportage 5.30

