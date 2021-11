ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 46/21

Mainz (ots)

Woche 46/21 Do., 18.11. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Corona-Krise – wie geht es weiter in Deutschland? Moderation: Antje Pieper (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 25.11., Der Bruch Do., 2.12., Vatertag Do., 9.12., Hundeleben Do., 16.12., Crash Do., 23.12., Zersplittert Do., 30.12., Grünes Gold

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell