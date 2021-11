ZDF

18. November 2021

Donnerstag, 18. November 2021, 09.00 Uhr

Heute im Parlament

Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie

Reporter: Andrea Maurer

Moderation: Shakuntala Banerjee

Noch in dieser Woche wollen Bundestag und Bundesrat das überarbeitete Infektionsschutzgesetz verabschieden.

Die Debatte über die geplanten Änderungen, vor allem der künftig möglichen Coronamaßnahmen, überträgt das ZDF live aus dem Bundestag.

Donnerstag, 18. November 2021, 10.10 Uhr

Seen-Sucht nach Weite

Die Mecklenburgische Seenplatte

Film von Bernd Mosebach

Die Mecklenburgische Seenplatte gehört zu den faszinierendsten Landschaften Europas. ZDF-Autor Bernd Mosebach erzählt von Menschen auf, unter und hoch über dem Wasser.

Längst ist das Land der tausend Seen zwischen Plauer See und Feldberger Seenlandschaft kein Geheimtipp mehr. 1,3 Millionen Besucher zählte die Mecklenburgische Seenplatte im Jahr 2018.

Unzählige Hausboote und Paddelboote schippern über die Seen und Kanäle. Und doch findet hier jeder ein ruhiges Plätzchen.

Große Teile der weiten Wasserwelt Mecklenburgs sind sich selbst überlassen, die Natur hat hier freien Lauf. Ein Paradies für Wasserwanderer, die mit ihren Kanus von Campingplatz zu Campingplatz paddeln. Im Osten liegt der größte Nationalpark auf deutschem Festland. Autor Bernd Mosebach und sein Team begleiten hier Ranger bei ihrer Kontrollfahrt mit dem Kanu durch ihr Revier und erfahren, woher die unaufgeregte Gelassenheit der Mecklenburger kommt.

Die Müritz ist das Herzstück der Mecklenburgischen Seenplatte und Deutschlands größter Binnensee. Hier treffen die Zuschauer Guido Ecks, den Deutschen Meister im "Seggerling", einer Segelboot-Klasse der besonderen Art. Auf dem Rödliner See fahren sie mit Fischerin Sabine Reimer-Meißner raus, um die Reusen zu heben. Der Schmale Luzin im Osten der Mecklenburgischen Seenplatte ist fast 34 Meter tief, kristallklar und abgelegen - ein perfekter Platz für Taucherträume. Hier folgt das Team Tanja Heinrich in die Tiefe: abtauchen in eine wundersame Unterwasserwelt. Und in Rechlin gehen sie an Bord eines Hausbootes, das ganz ohne Führerschein gefahren werden darf. 500 Kilometer Wasserstraßen warten auf die Urlauber. Die Mecklenburgische Seenplatte: tausend Seen, tausend Möglichkeiten.

(Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen.

"heute Xpress" um 9.00 Uhr und "Volle Kanne - Service täglich" entfallen.)

