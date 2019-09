ZDF

"SCHULD nach Ferdinand von Schirach": Vier neue Folgen im ZDF

Das ZDF setzt die Reihe "SCHULD nach Ferdinand von Schirach" mit vier neuen Folgen fort. Die dritte Staffel wird im ZDF ab 13. September 2019 jeweils freitags um 21.15 Uhr ausgestrahlt. In der ZDFmediathek sind die neuen Folgen bereits ab Freitag, 6. September, 10.00 Uhr, abrufbar.

Auch in den neuen Folgen nach Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach spielt Moritz Bleibtreu den Anwalt Friedrich Kronberg, der seine Mandanten verteidigt, indem er die Rechtslage zu deren Gunsten auslegt. Regie führt Nils Willbrandt.

In der Folge "Der kleine Mann" am Freitag, 13. September 2019, 21.15 Uhr, geht es um Bernhard Strelitz (David Bennent), einen unscheinbaren Angestellten in einer Supermarktkette. Bei den Kollegen hat er Schwierigkeiten, sich Autorität zu verschaffen, bei Frauen kommt er nicht gut an. In der Öffentlichkeit wird er meist übersehen. Als Strelitz zufällig Zeuge eines Drogengeschäfts wird, ergreift er die Gelegenheit und stiehlt einem Dealer eine Tasche mit Kokain - nur um kurz darauf der Polizei in die Hände zu fallen. Die Anklage lautet auf Waffen- und Drogenbesitz; als Mindeststrafe drohen fünf Jahre Gefängnis. Strelitz engagiert Strafverteidiger Friedrich Kronberg. Er hat panische Angst vor der Untersuchungshaft. Dabei ahnt er noch nicht, dass ihm im Gefängnis schon ein Ruf vorauseilt.

In den weiteren Episoden geht es um eine 15-Jährige, die wegen mutmaßlicher Tötung ihres neugeborenen Kindes vor Gericht steht ("Einsam", 20. September), und um einen Programmierer, der seinen Nachbarn mit einem Baseballschläger angegriffen hat, um seine Freundin zu verteidigen. Dann stellt sich heraus, dass diese Freundin keine Frau, sondern eine Sexpuppe ist ("Lydia", 27. September). Um die tragische Geschichte eines Kronberg'schen Jugendfreundes geht es in der vierten Episode ("Der Freund", 11. Oktober).

Für die Dokumentation "Ferdinand von Schirach - Die Würde des Menschen" am Freitag, 13. September 2019, 23.45 Uhr, besuchte Bestsellerautor Ferdinand von Schirach für ihn bedeutsame Orte und Menschen, mit denen er in einen intensiven Austausch über Gerechtigkeit, das Leben und die Kunst tritt.

Die vier Folgen der zweiten Staffel "SCHULD nach Ferdinand von Schirach" (Erstausstrahlung im September 2017) können die Zuschauer in der Nacht vom 12. auf den 13. September 2019 ab 0.45 Uhr noch einmal sehen (ebenfalls in der ZDFmediathek ab 6. September, 10.00 Uhr).

