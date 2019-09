ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Freitag, 6. September 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Marie Bäumer, Schauspielerin 100 Jahre Waldorfschule - Fortschrittlich oder weltfremd? Mikroabenteuer vor der Haustür - Spontane Fluchten aus dem Alltag Fleischlos am Freitag - Armin Roßmeiers vegane Pilzpflanzerl Freitag, 6. September 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Urteil im Fall Maria - Angeklagten droht lebenslange Strafe Gefährliches Fotomotiv am Königssee - Posieren am Abgrund Expedition Deutschland: Hamburg - Gärtnern zwischen Deichen Freitag, 6. September 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Schlager-Duo Fantasy in Kroatien - Neues Studio-Album Maxima: "Beruf: Königin!" - Doku am Abend im ZDF Auszeichnung für Königin Silvia - Royaler Besuch in Bensheim Freitag, 6. September 2019, 23.45 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schock Gäste: Von Wegen Lisbeth, Die coolste deutsche Band Aktivist Wong Yik Mo, Mitorganisator Proteste Hongkong "Systemsprenger" im Kino - Ein wütendes Kind und die Folgen Hongkong in Aufruhr - Was kann Deutschland tun? Das Buch "Sternenjäger" - Eine Revolution aus dem All Die Graphic-Novel "Knock out" - Das Drama eines schwulen Boxers Zum 100. von Maria Lassnig - Die Kunst feiert ihre Grande Dame

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell