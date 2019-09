ZDF

Samstag, 7. September 2019, 12.05 Uhr Menschen - Das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Zu jung fürs Pflegeheim Zehntausende junger Pflegebedürftiger leben in Seniorenheimen, ohne altersgerechte Angebote. Das weiß auch Tanja Henschel. Sie suchte vergeblich, denn sie ist erst 45 Jahre - zu jung. Mit ihren Bandscheibenvorfällen ist die Frau aus Berlin voll pflegebedürftig. 40 Pflegeheime hat sie angeschrieben. Ohne Erfolg. Bei Menschen unter 60 Jahren fühlen sich viele Pflegestützpunkte und Krankenkassen nicht zuständig. Es kann jeden treffen. Einrichtungen, die sich auf die Pflege von jungen Menschen spezialisiert haben, sind selten. Das erste ihrer Art ist das "House of Life" in Berlin-Kreuzberg. In der vollstationären Einrichtung leben Pflegebedürftige zwischen 25 und 55 Jahren. So auch Marcel Fiedler. Der 33-Jährige hat Chorea Huntington, eine Erbkrankheit, die sein Gehirn nach und nach zerstört. Er schätzt die offenen Strukturen des Hauses, eine Mischung aus Jugendzentrum und einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Auch Tanja Henschel hat mit ihrer Hartnäckigkeit für sich ein geeignetes Pflegeheim gefunden. Die Krankenkasse Barmer macht in ihrem Report 2017 darauf aufmerksam, dass die Jüngeren im deutschen Pflegesystem vergessen würden. "Die Hauptproblematik liegt in der relativ niedrigen Anzahl der Betroffenen, für die in der Größenordnung nicht altersgerecht Angebote vorgehalten werden", unterstreicht Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/Brandenburg. Von den rund 2,9 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland sind etwa 386.000 Menschen keine 60 Jahre alt. Das ist nur jede achte Person. Samstag, 7. September 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Live aus Gera Im Oktober wird in Thüringen gewählt. Der "Länderspiegel" sendet knapp zwei Monate vor der Landtagswahl live aus Gera. In Gera hatte im vergangenen Jahr erstmals in einer deutschen Großstadt ein AfD-Kandidat die Chance auf den OB-Posten. Doch am Ende siegte in der Stichwahl mit Julian Vonarb ein parteiloser Banker und Unternehmensberater aus dem Westen. Wie will der Neue seine Stadt voranbringen? Ende des 19. Jahrhunderts war Gera mit Tuch- und Stofffabriken zu Reichtum gekommen, noch zu DDR-Zeiten als Bezirkshauptstadt genauso wichtig wie Erfurt, wirtschaftlich bedeutender als Jena. Die Textil- und Maschinenbau-Industrie brach nach der Wende zusammen, der Uranabbau wurde eingestellt, die Einwohnerzahl sank von einst 150.000 auf heute 96.000. Die Haupteinkaufsstraße heißt ausgerechnet "Sorge" - und so sieht sie zurzeit auch aus: leer stehende Läden, wenig Publikum. Nach wie vor ist Gera thüringischer Spitzenreiter bei der Arbeitslosenzahl. Ist die AfD hier deshalb so stark? Welche Rezepte hat der neue OB für seine einst wohlhabende Stadt? Fragen, die der "Länderspiegel" mit Politikern und Geraer Bürgern diskutieren will. In Thüringen regiert seit 2014 der bundesweit erste Ministerpräsident der Linken: Bodo Ramelow. Im Live-Gespräch mit Moderator Ralph Schumacher geht es um Perspektiven für die Landtagswahl. Welche Konzepte und welche Chancen die anderen im Landtag vertretenen Parteien haben - auch das wird Thema in der Sendung sein. Aktuelle Reportagen zeigen, wo die Probleme im Land drücken - soziale Verwerfungen und Ungerechtigkeiten - und wie die Rechtspopulisten versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Aber auch die schönen Seiten Thüringens sollen nicht zu kurz kommen - insbesondere in der "Länderspiegel"-Rubrik "Deutschlandreise". Samstag, 7. September 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Dunja Hayali Gäste: Rafael van der Vaart, ehemaliger Fußballprofi Alexander Megos, deutscher Sportkletterer Fußball: Deutschland - Niederlande, EM-Qualifikation Fußball: Frankreich - Albanien, EM-Qualifikation Fußball: Serbien - Portugal, EM-Qualifikation Fußball: England - Bulgarien, EM-Qualifikation Formel 1: Großer Preis von Italien - Bericht aus Monza Sonntag, 8. September 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Wenn ich ans Alter denk ... Wer möchte nicht selbstbestimmt, aktiv und glücklich alt werden und seinen Lebensabend genießen? Doch wie kann das gelingen, und welche Augenblicke erleben alte Menschen als Glücksmomente? Die Situation von Senioren stellt sich oft nicht einfach dar, und sie werden von der Gesellschaft diskriminiert: im Gesundheitswesen, im Job oder im Alltag. Sind alte Menschen eine Last oder eine Bereicherung für die Gesellschaft? "sonntags" geht diesen Themen nach. Sonntag, 8. September 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Andrea Kiewel lädt ein zum großen Discofox-Tag in den "ZDF-Fernsehgarten", der sich damit einmal mehr in Deutschlands größten Open-Air-Tanzpalast verwandelt. Gäste: Maite Kelly, Ireen Sheer, Fantasy, Heino, Die Amigos, Michael Morgan, Jörg Bausch, Tanja Lasch, Rosanna Rocci, Linda Hesse und andere. Sonntag, 8. September 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball: Nationalmannschaft - Vor der EM-Qualifikation / Nordirland Basketball: WM in China - Aktuelle Reportage Zwischenrunde Formel 1: Großer Preis von Italien - Zusammenfassung aus Monza Paralympics: Story - Ein Jahr vor Tokio 2020

