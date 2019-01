ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 05/19

Mainz (ots)

Woche 05/19

Mi., 30.1.

Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:

0.45 auslandsjournal - die doku (VPS 0.44) Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger

1.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie (2) (VPS 1.30)

1.55 auslandsjournal (VPS 2.15)

2.25 ZDFzoom Hauptsache billig? - Das System Discounter (VPS 2.45)

2.55 Frontal 21 (VPS 3.15)

3.40 auslandsjournal - die doku (VPS 3.45) Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger

4.05 plan b: Trubel im Altenheim (VPS 4.45)

4.35 Neu im Kino (HD) "The Mule" von Clint Eastwood (vom Vortag) Deutschland 2019

4.40 Leute heute (VPS 4.44)

4.55- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30

Woche 06/19

So., 3.2.

6.30 Zacki und die Zoobande Bitte Korrektur beachten: Regie: Tanguy de Kermel, Frederico Milella

Bitte streichen: Tanuy de Kermel, Federico Mile

Korrektur bitte auch für alle weiteren Folgen beachten am: So., 3.2., 6.40 Uhr So., 10.2., 6.35 Uhr und 6.45 Uhr So., 17.2., 6.35 Uhr und 6.45 Uhr So., 24.2., 6.35 Uhr und 6.45 Uhr So., 3.3., 6.35 Uhr und 6.45 Uhr So., 10.3., 6.35 Uhr und 6.45 Uhr

Di., 5.2.

Bitte Programmänderung ab 0.15 Uhr beachten:

0.15 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Frühes Versprechen" von Eric Barbier

0.20 GSI - Spezialeinheit Göteborg (VPS 1.50)

1.50 Masters of Sex (VPS 3.25)

2.50 Rede zur Lage der Nation (HD/Zweikanalton) Trumps erste Halbzeit als US-Präsident Moderation: Ines Trams (Zweikanalton: Deutsch / Englisch)

4.00 WISO (VPS 4.25)

4.45 Leute heute (HD/UT) (von 17.10 Uhr) Deutschland 2019

5.00- hallo deutschland (VPS 5.10) 5.30

("Der Krieg des Charlie Wilson" entfällt.)

Woche 07/19

Di., 12.2.

0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Sweethearts" von Karoline Herfurth

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell