ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 30. Januar 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr) Gast: Sebastian Fiedler, zu Clankriminalität Geld fürs Klassenzimmer - Darf der Bund sich einmischen? Kampf gegen Clankriminalität - Expertentagung in Essen Service: Platz im Garten - Neues von der Pflanzenmesse Mittwoch, 30. Januar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Patrick Mölleken, Schauspieler Adi Wojaczek, Regisseur Cybermobbing - Was tun gegen Hetze im Netz? Dolmetscher in der Medizin - Ein sehr gefragtes Fachgebiet Brokkoli-Pflanzerl - Eine Leckerei von Armin Rossmeier Mittwoch, 30. Januar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Umstrittener Wildschweinzaun - Bauprojekt an der dänischen Grenze Expedition Deutschland: Frankenthal - Leidenschaftlicher Musikfan Pferderückerin Karen - Schwerstarbeit im Wald Mittwoch, 30. Januar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Charlenes Kampf um die Kilos - Drei Monate nach der Magenband-OP Mittwoch, 30. Januar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Auszeichnung für Paula Beer - "B.Z."-Kulturpreis in Berlin Stefan Gwildis in Hamburg - Reeperbahn-Bummel mit dem Sänger Neuer Film mit Christoph Waltz - "Alita: Battle Angel" bald im Kino Mittwoch, 30. Januar 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Kampf um Caracas - Wer rettet Venezuela? Abenteuer Transsib - Mit dem Zug durch Sibirien Der vergessene Krieg - Jemen zwischen Hölle und Hoffnung Schussfahrt ins Glück - Chinesen erobern die Schweizer Alpen

