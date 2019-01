ZDF

ZDF überträgt Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus

Das ZDF überträgt am Donnerstag, 31. Januar 2019, 9.00 Uhr, live aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Seit 1996 wird in der Bundesrepublik Deutschland die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945 als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen - die Sonderveranstaltung im Deutschen Bundestag gehört in diesen Gedenkreigen. In diesem Jahr hält der israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer die Gedenkrede im Bundestag.

Umrahmt wird die Gedenkstunde von Musik des tschechischen Komponisten Erwin Schulhoff (1894 bis 1942) und des österreichischen Komponisten Viktor Ullmann (1898 bis 1944) - der eine starb im Internierungslager Würzburg an Tuberkulose, der andere wurde in Auschwitz ermordet.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hält die Begrüßungsrede zur Gedenkstunde im Deutschen Bundestag. Die ZDF-Übertragung aus Berlin kommentiert Micha Wagenbach.

Direkt im Anschluss an die Gedenkstunde zeigt das ZDF ab 10.00 Uhr noch einmal die aktuelle Dokumentation "Meschugge oder was - Jude werden, Jude sein in Deutschland".

