Astronergy ASTRO N7: Größere Wafer senken Kosten für Fotovoltaik-Kraftwerke auf ein niedrigeres Niveau

München (ots/PRNewswire) - Am 15. Juni 2023 überreichte Ariel Re seine erste „Trust Mark" in Gold an Astronergy, um eine 5-jährige kontinuierliche Partnerschaft, die außergewöhnliche Herstellungsqualität der Solarprodukte und ein durchgängiges Übertreffen der Branchenstandards zu würdigen. Diese ...

mehr