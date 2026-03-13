SWR - Das Erste

"Report Mainz" am Di., 17.3.2026, 21:45 Uhr im Ersten - voraussichtliche Themen

Mainz (ots)

Themen in "Report Mainz"

Dienstag, 17. März 2026, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Nadia Kailouli

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 17. März 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

Die Geldspur der Mullahs - Mangelhafte Finanzkontrollen in Deutschland

Abzocke mit Gold - Zunahme dubioser Angebote durch aktuelle Weltlage

Inside Secondhand - Wo die Kleider wirklich landen

Informationen auch auf: www.reportmainz.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.

Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell