SWR - Das Erste

Dreharbeiten zu "Seeland 3" mit Hayal Kaya und Julian Bayer

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Holger Haase inszeniert den dritten Film der Reihe "Seeland" für den DonnerstagsKrimi im Ersten

Die Reihe "Seeland - Ein Krimi vom Bodensee" von ARD Degeto Film und SWR wird fortgesetzt: Die Dreharbeiten "Seeland 3" haben begonnen, gedreht wird in Konstanz und Berlin. Hayal Kaya ist erneut als Kommissarin Elena Barin zu sehen. An ihrer Seite ermitteln Aliki Hirsch und Florian Kleine, während Julian Bayer als Achim Schatz diesmal ganz private Gründe hat, sich mit dem Fall zu beschäftigen. In weiteren Rollen sind u. a. Antonia Bill, Johannes Kienast, Lucas Prisor, Rita Feldmeier und Heike Trinker zu sehen. Regie führt Holger Haase, hinter der Kamera steht Lena Katharina Krause. Das Drehbuch schrieben Michael Comtesse und Stefanie Veith.

Tod eines Querulanten

In einem Konstanzer Wohngebiet wird der ehemalige Versicherungsmakler Herbert Stein tot aufgefunden - Opfer eines womöglich mit Absicht herbeigeführten Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht. Elena Barin und ihre Kollegin Britta Heinemann ermitteln in Herbert Steins Nachbarschaft, wo der Rentner als streitlustiger Ordnungsfanatiker allgemein bekannt war. Vor allem die überlastete junge Mutter Sarah Bening und ihr Mann Alex hatten immer wieder Differenzen mit Stein. Als Achim Schatz mitten in seinem Urlaub feststellt, dass seine Jugendliebe Sarah in den Fall verwickelt ist, schaltet er sich als Vermittler ein. Sarah kann Unterstützung brauchen, denn sie hatte nicht nur aktuellen Streit mit dem Nachbarn, Herbert Stein bezichtigte sie schon seit Jahren des Mordes an ihrer Mutter samt lukrativem Versicherungsbetrug. Elena Barin beschäftigt vor allem, dass das Auto der Benings genauso verschwunden ist wie Sarahs Ehemann Alex. Der kurz zuvor wortwörtlich zur Zielscheibe für den Sportschützen Stein geworden war. Die Spannungen in der Familie wie die Ermittlungen kulminieren auf einem Boot an der legendären Felsformation Teufelstisch im Bodensee, wo Vergangenheit und Gegenwart auf dramatische Weise aufeinandertreffen.

"Seeland - Ein Krimi vom Bodensee 3" ist eine Produktion der Polyphon Film GmbH im Auftrag von ARD Degeto Film und SWR für die ARD. Produzentin ist Sabine Tettenborn. Die Produktionsleitung liegt bei Norbert Ranft, Junior Producer ist Maximilian Koch-Erpach). Die Redaktion haben Monika Denisch (SWR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

Informationen: http://swr.li/dreharbeiten-zu-seeland-3-mit-hayal-kaya-und-julian-bayer

Drehstartfoto: ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

Malte Weber, Presse-Partner Köln, Tel. 0221 165 34351, weber@presse-partner-koeln.de

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell