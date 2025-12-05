SWR - Das Erste

"Report Mainz" am 9.12.2025 - Voraussichtliche Themen

Mainz (ots)

Moderation: Nadia Kailouli

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. Dezember 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

Blackout und andere Katastrophen - Ist Deutschland vorbereitet?

Humanitäre Hilfe gekürzt - Auswirkungen auf Flüchtlingskrise

Pflegereform - Milliardeneinsparungen durch Sturzprävention?

