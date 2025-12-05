"Report Mainz" am 9.12.2025 - Voraussichtliche Themen
Mainz (ots)
Moderation: Nadia Kailouli
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. Dezember 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Blackout und andere Katastrophen - Ist Deutschland vorbereitet?
- Humanitäre Hilfe gekürzt - Auswirkungen auf Flüchtlingskrise
- Pflegereform - Milliardeneinsparungen durch Sturzprävention?
