Dreharbeiten zum "Tatort - Explosive Mischung"

Im Tatort von Martin Eigler ermitteln Lena Odenthal und Johanna Stern in einer Geldautomatensprengung mit Todesfolge

Ein Geldautomat wird gesprengt, das Geld ist weg - aber der Anführer einer stadtbekannten kriminellen Bande bleibt tot am Tatort zurück. Die Ermittlungen führen die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern unter die Oberfläche des Viertels, wo Machtkämpfe stattfinden und die Polizei nicht ernst genommen wird. Martin Eigler führt Regie und schrieb auch das Drehbuch zum "Tatort - Explosive Mischung", der zurzeit gedreht wird. An der Seite von Ulrike Folkerts, Lisa Bitter, Davina Chanel Fox und Johannes Scheidweiler spielen darin u. a. Christian Schneeweiß, Juliette Larat, Filip Schnack, Hannah Ehrlichmann, Bernd Hölscher und Kailas Mahadevan.

Im Laufe einer Nacht

Dennis Lohberg war schon seit früher Jugend polizeibekannt, hat ein langes Vorstrafenregister angesammelt und ist der Kopf einer Stadtteilgang. Als Dennis bei der Sprengung eines Geldautomaten umkommt, vermuten Lena Odenthal und Johanna Stern, dass er selbst zu den Räubern gehörte. Fragt sich, wer seine Komplizen waren. Und ob womöglich Fremdeinwirkung bei seinem Tod eine Rolle spielte. Während Johanna Stern die Gangmitglieder, vor allem Dennis' Bruder Chris und seine Exfreundin Fiona, die jetzt mit Chris zusammen ist, unter die Lupe nimmt, befragt Lena Odenthal den selbsternannten Wächter des Viertels, Ulf Meisner. Der gibt Antiaggressionskurse im Kampfsportclub, scheint sich selbst aber im häuslichen Umfeld wesentlich weniger im Griff zu haben. Nico Langenkamp könnte den Kommissarinnen mit Insiderwissen vielleicht weiterhelfen - er kennt die Mitglieder der Gang noch aus seiner eigenen Jugendzeit. Aber in einer Mischung aus Loyalität und Neugier nimmt Nico, ohne jemanden in Kenntnis zu setzen, Kontakt zu Chris und Fiona auf. Und trägt damit zu einer Eskalation der Ereignisse bei, die alle Teammitglieder in Gefahr bringt.

Das Team

Der "Tatort - Explosive Mischung" (AT) ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführender Produzent ist Timo Held. Kamera Andreas Schäfauer, Schnitt Claudia Lauter, Szenenbild Andreas C. Schmid, Kostümbild Filiz Ertas, Besetzung Anja Dihrberg, Produktionsleitung Birgit Simon. Die Redaktion liegt bei Nils Reinhardt. Gedreht wird bis Mitte Dezember in Ludwigshafen, Karlsruhe und Baden-Baden. Ausstrahlung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026.

