Lidl führt die Superlist Umwelt Deutschland 2025 an

Proteinstrategie als Treiber der Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland belegt in der ersten "Superlist Umwelt Deutschland 2025" den ersten Platz. Die Superlist ist ein internationales Forschungsprojekt des Think Tanks Questionmark zusammen mit der Albert Schweitzer Stiftung, Madre Brava, der Physicians Association for Nutrition und ProVeg. Die Einzelhandelsstudie zeigt, inwieweit Supermärkte zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensmittelsystem beitragen und ihren Kunden gesunde, nachhaltige und fair produzierte Lebensmittel anbieten.

Treiber der Spitzenposition ist die Proteinstrategie: Als erster Lebensmitteleinzelhändler hat sich Lidl in Deutschland, angelehnt an die Planetary Health Diet, unter anderem das Ziel gesetzt, den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen im Vergleich zu tierischen Proteinquellen im Sortiment bis 2030 auf 20 Prozent zu erhöhen. Das Proteinverhältnis veröffentlicht der Lebensmitteleinzelhändler jährlich nach der WWF-Methode. Für die transparenteste und vollständige Berichterstattung erhält Lidl in der Superlist die volle Punktzahl. Zudem bietet der Lebensmitteleinzelhändler pflanzliche Alternativen der Eigenmarke "Vemondo" zum gleichen Preis wie tierische Vergleichsprodukte an. Um den Kunden eine bessere Orientierung und einen leichteren Zugang zu bieten, sind die Vemondo-Artikel neben den tierischen Pendants platziert. Die Preisparität bewirbt Lidl unter anderem mit dem Slogan "Du hast die Wahl". Damit zeigt der Lebensmitteleinzelhändler, dass sich die Kunden entweder für das tierische Produkt oder die vegane Alternative entscheiden können. Das bewerten die Autoren der Einzelhandelsstudie als guten Schritt, um den Übergang zu einer pflanzlicheren Ernährung zu fördern. Zudem wird Lidl sein Sortiment an tierischen Produkten hinsichtlich höherer Tierwohlstandards weiterentwickeln.

"Wir freuen uns, dass wir die 'Superlist Umwelt Deutschland' anführen. Die Spitzenposition zeigt, dass wir mit unseren Nachhaltigkeitszielen auf die Transformation zu einem zukunftsfähigen Lebensmittelsystem einzahlen. Im Rahmen unserer gemeinsam erarbeiteten Strategie für bewusste Ernährung ist es weiterhin unser Anspruch, den Lidl-Kunden das beste Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zum bestmöglichen Preis zu bieten", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Klimastrategie und Transparenz auf dem Weg zu Net-Zero

Zudem punktet Lidl in der "Superlist Umwelt Deutschland" mit seiner Verpflichtung, bis spätestens 2050 das Net-Zero-Ziel zu erreichen, um seine Treibhausgasemissionen über alle Geschäftsbereiche und Lieferketten zu reduzieren. Dazu veröffentlicht Lidl die Zahlen zu seinen direkten und indirekten betriebsbedingten Emissionen, Emissionen aus der Wertschöpfungskette sowie Reduktionspotenziale in den Emissionen der Lieferkette zum Beispiel bei der Verpackung, der Sortimentsentwicklung oder dem Transport.

Zertifiziertes Palmöl und Soja für Waldschutz und Biodiversität

Im Bereich "Nachhaltige Landwirtschaft" überzeugt Lidl mit seiner Verpflichtung zu entwaldungsfreien Lieferketten und dem Erhalt wertvoller Ökosysteme. Lidl bezieht beispielsweise ausschließlich zertifiziertes Palmöl nach den Kriterien des Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO). Auch beim Rohstoff Soja setzt Lidl auf Zertifizierungen wie ProTerra oder seine Proteinpartnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Donau Soja. Über einzelne Lieferketten hinaus treibt Lidl Projekte zur Eindämmung von Entwaldung und Wiederherstellung degradierter Wälder und Ökosysteme voran.

Seine Spitzenposition in der ersten Superlist Umwelt in Deutschland möchte Lidl halten. Dazu wird der Lebensmitteleinzelhändler die Empfehlungen des Forschungsprojekts prüfen und sein Engagement für ein gesundes und nachhaltiges Lebensmittelsystem stetig weiterentwickeln.

