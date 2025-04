Lidl

Lidl Final4: Ein Handball-Event der Extraklasse

Bad Wimpfen (ots)

Am 12. und 13. April findet in der Lanxess Arena in Köln das mit Spannung erwartete Lidl Final4 statt. Dort kämpfen die besten vier Mannschaften des DHB-Pokals um den begehrten Titel. Lidl in Deutschland, als neuer Namensgeber sowie Frische- und Wasser-Partner, sorgt für ein unvergessliches Fan-Erlebnis. Neben dem sportlichen Spektakel dürfen sich Fans an beiden Event-Tagen auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm freuen - inklusive eines exklusiven Live-Auftritts eines Überraschungsgasts.

"Als langjähriger Partner des deutschen Handballs ist es uns ein Anliegen, nicht nur den Sport, sondern auch die Fans in den Mittelpunkt zu stellen. Mit unseren vielfältigen Aktivierungen beim Lidl Final4 schaffen wir ein Event, dass die Themen Frische, Bewegung und Gemeinschaft erlebbar macht", sagt Alexander Lafery, Marketingleiter der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Lidl Fan Zone und Lidl Fan Van

Vor der Arena erwartet die Besucher die Lidl Fan Zone mit zahlreichen interaktiven Aktionen und Angeboten. An einem Foodtruck und den Frische-Bikes werden den Fans köstliche vegane Snacks und frische Obstsalate angeboten.

Ein weiteres Highlight der Fan Zone ist der Fan-Schminkbereich sowie eine Fotostation. Hier können die Besucher vor einer interaktiven Kamera mit verschiedenen AR-Filtern Erinnerungen an das Event festhalten. Zudem haben Groß und Klein die Möglichkeit, ihre Wurfgeschwindigkeit am Lidl Handball-Modul zu messen und dabei Lidl-Einkaufsgutscheine sowie signierte Trikots zu gewinnen. Währenddessen sorgen auf der Lidl Stage verschiedene Live-Acts für Unterhaltung.

Bereits vor dem Turnier sorgt der Lidl Fan Van für einen spannenden Ausblick auf das Turnier und die teilnehmenden Teams. Wenn die bekanntesten Gesichter aus dem deutschen Handball dann zum Lidl Final4 in Köln eintreffen, fangen Sportkommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld und Creatorin Josefine Schneiders die Atmosphäre des Events vor Ort ein und liefern unterhaltsame Einblicke hinter die Kulissen auf den Social-Media-Kanälen.

Fankultur hautnah erleben

Für die jüngsten Handball-Fans gibt es eine besondere Gelegenheit: An jedem Spieltag dürfen 16 Kinder gemeinsam mit den Handball-Stars in die Arena einlaufen. Dazu hatten Sportvereine - egal ob Handball-, Fußball- oder eine andere Sportart - die Möglichkeit, durch die Teilnahme an einem Lidl-Gewinnspiel dieses besondere Erlebnis zu gewinnen.

Auch im Inneren der Arena warten spannende Aktionen auf die Fans, darunter die Lidl Frische-Theke, an der Zuschauer gratis Smoothie-Samplings und verschiedene Nussvariationen in Probiergrößen erhalten können. Über die eigenen Social-Media-Kanäle hat Lidl zudem Event-Tickets sowie Plätze in einer VIP-Loge verlost.

Lidl stärkt sein Handball-Engagement langfristig

Mit der im letzten Jahr verkündeten strategischen Partnerschaft der Schwarz Gruppe mit der Handball-Bundesliga (HBL) der Männer baut Lidl sein Engagement im Handballsport weiter aus. Als "Offizieller Frische-Partner" versorgt Lidl die HBL und sämtliche HBL-Events mit Obst und Gemüse. Zudem ist der Frische-Discounter "Offizieller Wasser-Partner" der Handballprofis.

Mit dem Sportsponsoring setzt Lidl auf die ganzheitliche Gesundheit durch Bewegung und Sport sowie bewusste Ernährung. Dazu gehören Initiativen wie der Ausbau des veganen und Bio-Sortiments, die Preisangleichung von pflanzlichen Alternativen an tierische Produkte sowie eine stetige Erhöhung des Vollkornanteils.

Lidl Final4 live im Fernsehen und online verfolgen

Handball-Fans, die das Lidl Final4 nicht live erleben können, haben die Möglichkeit, die Spiele live von zuhause zu verfolgen. Das erste Halbfinale sowie das Finale werden live in der ARD und auf Dyn übertragen, während die anderen beiden Spiele exklusiv auf Dyn zu sehen sind.

