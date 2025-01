Danone DACH

Schluss mit Tabus - Hebamme spricht offen über Gewalt in der Geburtshilfe

Aptaclub startet Aptacare Deeptalk für sensible Eltern-Themen

Aptaclub startet im Februar 2025 das Video-Format Aptacare Deeptalk. In der neuen Gesprächsreihe werden wichtige Aspekte rund um Familie, Elternwerden und Elternsein beleuchtet - vor allem jene Facetten, die bisher oft im Verborgenen bleiben.

Für einen spannenden Auftakt des neuen Formats ist gesorgt: Die Pilotfolge befasst sich mit der bewegenden Thematik Gewalt bei der Geburt, die sich auf jede Form von Missachtung und Misshandlung von Gebärenden bezieht - physisch wie psychisch. Dazu diskutiert Moderatorin Johanna Klum, selbst Mutter von zwei Kindern, mit zwei renommierten Gästen:

Prof. Dr. Mandy Mangler , Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum und dem Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin; Podcasterin und Buchautorin ("Das große Gyn Buch")

, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum und dem Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin; Podcasterin und Buchautorin ("Das große Gyn Buch") Eva Placzek, Hebamme und Buchautorin ("Ich, Hebamme, Mittäterin: Mein Einsatz gegen Gewalt im Kreißsaal und für eine sichere Geburtshilfe")

Hebamme Eva: "Ich habe leider sehr oft Gewalt in der Geburtshilfe erlebt"

Der Aptacare Deeptalk adressiert Gewalt bei der Geburt aus mehreren Blickwinkeln, die oft außerhalb der Wahrnehmung von Nicht-Betroffenen liegen - von der Magie einer Geburt über zwischenmenschliche wie strukturelle Defizite in der Geburtshilfe bis hin zu konstruktiven Verbesserungsansätzen. Dabei geben die Teilnehmenden auch berührende persönliche Einblicke preis.

So berichtet Eva von negativen Erfahrungen als Hebamme: "Ich habe leider sehr oft Gewalt in der Geburtshilfe erlebt. Frauen wurden extrem unter Druck gesetzt, indem man ihnen sagte: Wenn Sie jetzt nicht mitmachen, dann sind Sie selbst schuld, wenn Ihr Kind stirbt."

Mandy wertet Gewalt in der Geburtshilfe als "Kapitulation vor unseren Strukturen" und hebt die Bedeutung der Selbstbestimmtheit von Gebärenden heraus: "Frauen haben die Macht und die Kraft, dafür zu sorgen, dass die Geburt ein schöner Prozess ist."

Johanna beschreibt den übergreifenden Rahmen: "Wir wollen offen und ehrlich aufklären. Wir wollen Mut und nicht Angst machen. Wir wollen an einem Tabu rütteln - Gewalt bei der Geburt."

Aptacare Deeptalk ab sofort auf YouTube verfügbar

Mit dem Aptacare Deeptalk möchte Aptaclub ein unterstützender Ansprechpartner für (werdende) Eltern, Familien sowie medizinisches Fachpersonal sein und Aufmerksamkeit auf Eltern-Probleme aller Art lenken.

"Wir freuen uns, mit dem Aptacare Deeptalk eine Plattform zu schaffen, die sensiblen Themen den Raum gibt, den sie verdienen", sagt Jennifer Kutschera, selbst Mutter und Pressesprecherin von Aptaclub: "Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Elternberatung weiß unser Aptacare Expertenteam genau, was Familien bewegt. Diese Kompetenzen möchten wir nutzen, um in vertrauensvoller Atmosphäre verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und potenzielle Tabus anzusprechen."

Der Aptacare Deeptalk zu Gewalt bei der Geburt ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Aptaclub unter folgendem Link zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=q290CGNAd5M

Im Laufe des Jahres werden weitere Ausgaben zu anderen Sachverhalten erscheinen.

