"Report Mainz" am Di., 18.11.2025, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen

Dienstag, 18. November 2025, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Nadia Kailouli

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 18. November 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

Deutsche Gewehre im Sudan - Europäische Waffen für die Rebellen

Skinny um jeden Preis - Wer profitiert vom Abnehm-Hype?

