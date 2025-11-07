SWR - Das Erste

"Tatort - Der Reini" am 16. November im Ersten

Der unerwartete Besuch seines Bruders Reinhard bringt Friedemann Berg in eine gefährliche Situation

Baden-Baden (ots)

Der einsam gelegene Schwarzwaldhof der Familie Berg wird zur Falle, in der Friedemann Berg sich mit seinem Bruder Reini auseinandersetzen muss und sich die angespannte Situation zwischen ihm und Franziska Tobler zuspitzt. Nach dem Drehbuch von Bernd Lange inszenierte Robert Thalheim den "Tatort - Der Reini". An der Seite von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner spielen Felician Hohnloser, Karsten Antonio Mielke, Mareike Beykirch, Luise Aschenbrenner und Michael Hanemann. Der "Tatort - Der Reini" wird am Sonntag, 16. November, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

In der Falle

Als Friedemann Berg von der Flucht seines Bruders Reinhard aus der Psychiatrie erfährt, ahnt er nichts Gutes. Tatsächlich kommt Reinhard auf den einsam gelegenen Hof der Familie, gemeinsam mit seiner Freundin Mika und mit Luke Badrow - sowie einem Wagen und einer Pistole, die offensichtlich mit einem Mordfall zu tun haben, in dem Friedemann Berg eigentlich gerade ermitteln sollte. Das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern ist kompliziert und belastet. Aber jetzt will der Reini von Friedemann vor allem Geld für ein neues Leben. Sein Kumpel Luke Badrow dagegen muss vorübergehend abtauchen. Mit Waffengewalt hindert er Friedemann daran, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Der Kommissar steckt mitsamt seinen unberechenbaren Besuchern in der Falle. Während Franziska Tobler immer dringlicher versucht, Friedemann Berg zu erreichen. Ihr Zorn auf ihren unzuverlässigen Kollegen, der ohne Nachricht seinen Job verlassen hat, wächst. Bis sie schließlich auf den Hof fährt und damit dem adrenalingeladenen Luke Badrow direkt vor die Mündung der Pistole.

Das Team

Der "Tatort - Der Reini" ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Kamera Andreas Schäfauer, Montage Sabine Garscha, Musik Uwe Bossenz und Anton Feist, Szenenbild Söhnke Noé, Kostüm Maxi Munzert und Besetzung Suse Marquardt. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Ein Gespräch mit Regisseur Robert Thalheim zu seinem Film ist hier zu finden.

Ausstrahlung am 16.11.2025, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Informationen: http://swr.li/tatort-der-reini

Fotos: ARD-foto.de

