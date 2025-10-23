SWR - Das Erste

Tod nach Narkose - Wenn Ärzte pfuschen

Feature aus der Redaktion "Report Mainz" am Di., 28. Oktober 2025, 21:45 Uhr im Ersten

Mainz (ots)

Der vermeintlich harmlose Besuch beim Zahnarzt kann für Patienten tödlich enden. Jedes Jahr kommt es nach Vollnarkosen in Arztpraxen zu Todesfällen. Denn immer wieder verzichten Narkoseärzte auf eine korrekte Überwachung etwa von Puls und Blutdruck während der OP oder im Aufwachraum. Dabei gibt es dafür klare Vorgaben. Auch an geschultem Personal wird häufig gespart. Nehmen Ärzte ein tödliches Risiko bewusst in Kauf? "Report Mainz" trifft Angehörige von Todesopfern und geht der Frage nach, warum es trotz einer Zunahme von ambulanten Operationen weiterhin kaum Kontrollen in Arztpraxen gibt.

"Tod nach Narkose - Wenn Ärzte pfuschen" ist am Dienstag, 28. Oktober 2025, ab 21:45 Uhr im Ersten zu sehen.

Weitere Informationen auf www.reportmainz.de

Bei Rückfragen rufen Sie bitte in der Redaktion "Report Mainz" an, Tel.: 06131 929-33352.

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell