Dreharbeiten zur Serie "Jossi" (AT) von SWR und Arte

Jannik Schümann als erfolgloser Schauspieler im Mittelpunkt einer Culture-Clash-Komödie

In Prag und Umgebung finden seit dem 15. September die Dreharbeiten für die Culture-Clash-Comedyserie "Jossi" (AT) von Odeon Fiction im Auftrag von SWR und Arte statt. In der Regie von Wolfgang Groos spielen im deutsch-tschechischen Cast Jannik Schümann, Nilam Farooq, Rezo Tschchikwischwili, Marina Weis, Thomas Loibl, Garry Fischmann, Maria Simon, Uwe Preuss, Irina Kurbanova, Sandra Rieß, Arnost Goldflam, Ljuba Krbová und Hana Frejková. Die Drehbücher zu den sechs Episoden schrieben Jonas Zimmermann als Headautor, Leo Khasin und Andrej Sorin.

Von einer Lüge zur nächsten

Die Germanns sind als russland-deutsche Migranten vor bald 30 Jahren nach Berlin gezogen, aber in die sogenannte "Mitte der Gesellschaft " haben sie es bis heute nicht geschafft. Der ambitionierte Wanja (Jannik Schümann) ist als Schauspieler so weit unten angekommen, dass er in einem Escape-Room arbeitet und wohnt. Seine Eltern Boris (Rezo Tschchikwischwili) und Sveta (Marina Weis) betreiben ein russisches Restaurant, das sie nur mit Bilanz- und Kaviarfälschung vor dem Konkurs retten können. Und die bindungsunfähige Schwester Mascha (Irina Kurbanova) hat ein gut laufendes Jura Studium - das ist aber auch wirklich das Einzige, was bei ihr "gut läuft".

Als ein internationaler Streamingdienst ein Casting für eine große Filmproduktion unter der Regie des amerikanischen Star-Regisseurs Sam Rosenberg (Thomas Loibl) ausruft, die aufgrund von Diversity-Richtlinien aber nur mit einem jüdischen Schauspieler besetzt werden darf, lügt Wanja kurzerhand vor, einer zu sein. Was könnte da schon schief gehen? Bei den Drehvorbereitungen verliebt er sich in die erfolgreiche und schlagfertige Schauspielerin Dana Gold (Nilam Farooq), die tatsächlich Jüdin ist und Wanjas Lüge bald auf die Schliche kommt.

Bei dem Versuch, sich aus dem Schlamassel herauszuwinden, zieht Wanja seine gesamte Familie mit rein. Allesamt stolpern sie von einer Lüge in die nächste. Als Wanja sich bei einer antisemitischen Attacke zur Wehr setzt, wird er plötzlich zum berühmtesten Juden der Welt.

Das Team

"Jossi" (AT) ist eine Produktion der Odeon Fiction im Auftrag von SWR und Arte. Produzent ist Philip Voges, Producer Marcel Werner und Junior-Producer Rafael Peiß. Creator der Serie ist Dimitrij Schaad. Kamera Armin Golisano. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard (SWR) und Hildegard Wollbold (Arte).

