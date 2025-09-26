PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Themen in "Report Mainz"
Dienstag, 30. September 2025, 21:45 Uhr im Ersten
Moderation: Nadia Kailouli

Mainz (ots)

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 30. September 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

  • Alarm im Supermarkt - Immer mehr Diebstähle, aber kaum Konsequenzen
  • Diskussion um Brandmauer - Wie nah sind sich Union und AfD in den Kommunen?

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell

