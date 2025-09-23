SWR - Das Erste

"Tatort - Stäffele" mit Richy Müller und Felix Klare wird gedreht

Dietrich Brüggemann schrieb und inszeniert den neuesten Fall für die Stuttgarter Kommissare

Auf- und Abstieg in Stuttgart, topographisch wie sozial: In Stuttgart haben die Dreharbeiten zum "Tatort - Stäffele" begonnen, in dem die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz den Tod eines aufstrebenden Managers aufklären müssen. Dietrich Brüggemann führt Regie nach seinem eigenen Drehbuch und blickt ins Milieu der arrivierten Halbhöhenlage und auf die, die dorthin streben. Zum Ensemble gehören neben Richy Müller und Felix Klare unter anderem Markus Gläser, Irem Gökçen, Nina Gummich, Nadine Dubois, Stefanie von Poser, Markus Michalik, Karoline Teska, Sema Poyraz, Philipp Oliver Baumgarten und Jürgen Hartmann.

Treppauf, treppab

Bei Kienles auf der Halbhöhe wird gefeiert. Die beiden leben am oberen Ende einer der vielen Stuttgarter Stäffele, der innerstädtischen Stuttgarter Treppen. Auf dieser Staffel wird am Morgen nach dem Fest die Leiche eines der Gäste gefunden, ausgeraubt und vermutlich gestoßen. Thorsten Lannert und Sebastian Bootz ermitteln im gut verdienenden, erfolgreichen Freundeskreis rund um Andreas und Ronja Kienzle, wo es dann doch nicht ganz so entspannt zugeht, wie die Clique von sich selbst glaubt. Und befragen diejenigen, die auf dieses Milieu mit einem Blick von außen schauen, sei es Reinigungskraft oder Cateringpersonal. Die Erkenntnisse zum Tatmotiv spitzen sich zu, als der toxikologische Bericht nahelegt, dass Markus Steiger einem absichtlich herbeigeführten allergischen Schock zum Opfer fiel.

Tatort aus Stuttgart

Der "Tatort - Stäffele" ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführender Produzent ist Grischa Sautter. Kamera Michael Merkel, Schnitt Barbara Brückner, Szenenbild Urs Beuter, Kostüm Juliana Maier, Besetzung Ana Dávila, Produktionsleitung Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard. Gedreht wird bis Mitte Oktober in Stuttgart, Baden-Baden und Karlsruhe.

