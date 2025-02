MADSACK Mediengruppe

MADSACK baut Newsletterportfolio strategisch aus und gründet RND Fortis GmbH | Lina Timm wechselt zu MADSACK und übernimmt Geschäftsführung der RND Fortis GmbH

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Die MADSACK Mediengruppe bündelt konzernweit ihr Newslettergeschäft sowie die strategische Produktentwicklung und gründet zu diesem Zweck die RND Fortis GmbH, eine 100%-Tochter des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Geschäftsführerin der RND Fortis GmbH wird zum 15. April 2025 Lina Timm, die von der Medien.Bayern GmbH zur MADSACK Mediengruppe wechselt.

Die neu gegründete RND Fortis GmbH übernimmt zunächst die Verantwortung für das bestehende Newsletterportfolio des Konzerns und wird dieses strategisch weiter ausbauen. Der Schritt ist auch das Ergebnis des starken Wachstums der vergangenen Monate. Die Reichweite ist beständig gestiegen und nähert sich der Marke von 500.000 Abonnements.

Thomas Düffert, CEO von MADSACK: "Die strategische Entwicklung neuer digital-journalistischer Angebote mit verlässlicher und vertrauenswürdiger Absenderschaft ist wichtiger denn je. Wir investieren kraftvoll und unternehmerisch in hochwertigen Journalismus und wollen unseren Abonnentinnen und Abonnenten für sie relevante Themenkomplexe kompakt und verständlich präsentieren und einordnen. Die themenspezifische Expertise unserer gut 1.100 Journalistinnen und Journalisten ist enorm. Wir sehen im weiteren Aufbau von starken Newslettermarken mit regionalem Bezug großes Wachstumspotenzial für Madsack. Mit Lina Timm gewinnen wir eine äußerst erfahrene und kompetente Führungskraft, die ihre Stärken im Auf- und Ausbau innovativer Projekte vielfach unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich sehr, dass wir Lina Timm für diese wichtige Aufgabe bei Madsack gewinnen konnten."

Lina Timm wechselt zum 15. April 2025 als Geschäftsführerin der RND Fortis GmbH zu MADSACK. Die gelernte Journalistin bringt umfangreiche Erfahrung in neuen Technologien und Trends sowie im Aufbau und der Begleitung von Medien-Start-ups und digitalen Medienprodukten mit. Als Geschäftsführerin der Medien.Bayern GmbH und Gründerin des Media Labs Bayern hat sie große Expertise in der Entwicklung neuer digitaler Medienprodukte und in der Führung von innovativen Projekten und Teams gesammelt.

In ihrer neuen Rolle wird Lina Timm den gesamten Prozess der Newsletterentwicklung, von der Produktkonzeption über neue Content-Formate bis zur datenbasierten Auswertung und Abogewinnung, vorantreiben. Zudem wird die permanente Weiterentwicklung innovativer Medienformate im Fokus von RND Fortis stehen, um gezielt insbesondere regionale Zielgruppen anzusprechen.

Journalistisch verantwortlich für die RND Fortis GmbH ist Sven Oliver Clausen, der zudem gemeinsam mit Eva Quadbeck die Chefredaktion des RedaktionsNetzwerks Deutschland leitet. Weiterer Geschäftsführer der RND Fortis GmbH wird der Leiter Editorial Development von MADSACK, Denni Klein.

Über MADSACK

Die MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen Medien. Zum Portfolio zählen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,4 Mio. Abonnements, bestehend aus rund 500.000 Print-Only-Abos, 280.000 Digital-Only-Abos und 500.000 Newsletterabos. Dazu beziehen rund 110.000 Abonnentinnen und Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehören zudem diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Digitalgeschäft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.

Original-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell