Präzision trifft auf Leistung: Vantage feiert 15 Jahre mit dem neuen Jubiläumsvideo „The Ultimate Trading Machine".

PORT VILA, Vanuatu, 25. November 2024 /PRNewswire/ – Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (oder „Vantage") feiert sein 15-jähriges Bestehen und hat ein Video mit dem Titel „The Ultimate Trading Machine*" veröffentlicht, eine Hommage an 15 Jahre Innovation, Präzision und das unermüdliche Streben nach der Befähigung von Tradern in aller Welt. Das Video fasst die Reise von Vantage zusammen und spiegelt den kühnen, ehrgeizigen Geist der Marke wider.

„Im Streben nach Spitzenleistungen sind Präzision und Geschwindigkeit alles", heißt es in dem Video. Seit 15 Jahren steht Vantage an der Spitze der Innovation und entwickelt sich ständig weiter, um den Bedürfnissen der Trader gerecht zu werden. Von der Einführung von Tools wie der eigenen mobilen App und der Copy Trading-Plattform bis hin zur Integration mit TradingView. In einer aktuellen Bewertung von Investing.com, die während einer der volatilsten Perioden – den US-Wahlen – durchgeführt wurde, schnitt Vantage bei mehreren Schlüsselkennzahlen, darunter Leverage, Spread-Wert, Spread-Stabilität, No-Slippage-Rate, Markttiefe und Swap-Wettbewerbsfähigkeit, am besten ab. Vantage hat immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und seine Position als weltweiter Marktführer im Online-Handel gefestigt.

Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen Lizenzen im Vereinigten Königreich, in Australien, Südafrika, auf den Kaimaninseln und in Vanuatu gesichert und sich als vertrauenswürdiger und regulierter Broker etabliert. Im Laufe der Jahre hat sich Vantage dazu verpflichtet, eine Modellmarke für Trader zu sein und Partnerschaften mit angesehenen Organisationen wie NEOM McLaren Extreme E, der UNESCO und dem UNHCR einzugehen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet.

„Seit 15 Jahren treibt Vantage den Ehrgeiz mit Tools voran, die es Tradern ermöglichen, ihr volles Handelspotenzial auszuschöpfen", so Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer. „The Ultimate Trading Machine" ist nicht nur ein Slogan – es ist unser Engagement für Präzision und Fortschritt."

Geraldine Goh, Chief Marketing Officer, fügte hinzu: „Dieses Video zeigt den Weg von Vantage – 15 Jahre Innovation, Ehrgeiz und Engagement für die Unterstützung von Tradern. Unser Ziel ist es, Trader dazu zu inspirieren, höhere Ziele anzustreben, in dem Wissen, dass Vantage immer da sein wird, um mit ihnen die Grenzen zu verschieben."

Die Reise von Vantage geht weiter, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, neue Industriestandards zu setzen, innovative Funktionen zu liefern und Tradern die Möglichkeit zu geben, erfolgreich zu sein.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

*„The Ultimate Trading Machine" ist ein Marketingbegriff und impliziert keine garantierte Leistung.

