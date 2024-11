Vantage

Vantage Australia feiert 15 Jahre Handelsinnovation mit bahnbrechendem Jubiläumsvideo

Sydney (ots/PRNewswire)

Zur Feier seines 15-jährigen Bestehens hat der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (oder „Vantage") ein Video mit dem Titel „The Ultimate Trading Machine*" veröffentlicht, eine Hommage an 15 Jahre Innovation, Präzision und das unermüdliche Streben nach der Befähigung von Händlern weltweit. Das Video fasst die Reise von Vantage zusammen und spiegelt den kühnen, ehrgeizigen Geist der Marke wider.

„Im Streben nach Spitzenleistungen sind Präzision und Geschwindigkeit alles", heißt es in dem Video. Seit 15 Jahren steht Vantage an der Spitze der Innovation und entwickelt sich ständig weiter, um den Bedürfnissen der Händler gerecht zu werden. Dazu gehört die Einführung von Tools wie der eigenen mobilen App und die Integration mit TradingView. In der jüngsten Bewertung von Investing.com schnitt Vantage in mehreren Schlüsselkennzahlen, darunter Leverage, Spread-Wert, Spread-Stabilität, No-Slippage-Rate, Markttiefe und Swap-Wettbewerbsfähigkeit, am besten ab. Die Bewertung wurde während einer der volatilsten Phasen – den US-Wahlen – durchgeführt. Vantage hat immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und seine Position als weltweiter Marktführer im Online-Handel gefestigt.

Seit seiner Gründung hat sich Vantage Lizenzen im Vereinigten Königreich, in Australien, Südafrika, auf den Cayman-Inseln und in Vanuatu gesichert und sich als vertrauenswürdiger und regulierter Name in der Branche etabliert. Im Laufe der Jahre hat sich Vantage dazu verpflichtet, eine Modellmarke für Händler zu sein und Partnerschaften mit angesehenen Organisationen wie NEOM McLaren Extreme E, der UNESCO und dem UNHCR einzugehen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet.

Jack Kelly, Vertriebsleiter, Vantage Australia, sagte: „Bei der Feier des 15-jährigen Bestehens von Vantage geht es nicht nur darum, auf unsere Leistungen zurückzublicken, sondern auch darum, den kollektiven Ehrgeiz und das Engagement unserer Händler und unseres Teams zu würdigen. Dieses Video ist ein Meilenstein auf unserem Weg, neue Maßstäbe in Sachen Innovation im Handel und Kundenerfahrung zu setzen. Wir werden auch weiterhin die Grenzen des Machbaren ausloten und uns dafür einsetzen, dass unsere Händler die Instrumente und die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um auf dem sich schnell entwickelnden Markt erfolgreich zu sein."

Die Reise von Vantage geht weiter, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, neue Industriestandards zu setzen, innovative Funktionen zu liefern und Händlern die Möglichkeit zu geben, erfolgreich zu sein.

Erleben Sie die 15-jährige Geschichte von Vantage und sehen Sie „The Ultimate Trading Machine" in Aktion hier.

Erfahren Sie mehr über das 15-jährige Bestehen von Vantage hier.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

