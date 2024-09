Vantage

Vantage Australia feiert sein 15-jähriges Bestehen, das von strategischer Partnerschaft und Innovation geprägt ist

Sydney (ots/PRNewswire)

Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (oder „Vantage") feiert heute sein 15-jähriges Bestehen und damit 15 Jahre Innovation der ultimativen* Trading-Maschine*. Wie ein gut eingespieltes Formel-1-Team hat Vantage in den letzten 15 Jahren seine leistungsstarken, intuitiven und mit modernster Technologie ausgestatteten Trading-Plattformen weiterentwickelt und verfeinert, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Tradern weltweit gerecht zu werden.

Um diesen Meilenstein zu feiern, hat Vantage ein neues goldenes Jubiläumslogo vorgestellt, das das Vertrauen, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit symbolisiert, die den Weg des Unternehmens geprägt haben. Ab sofort und bis zum Ende des Jahres können sich Kundinnen und Kunden auf eine Reihe exklusiver Interviews, spannende Videos und andere aufregende Neuigkeiten freuen.

Seit seiner Gründung hat Vantage wichtige Meilensteine erreicht, die sein Wachstum geprägt haben. Die Umfirmierung von VantageFX in Vantage im Jahr 2021 markierte eine entscheidende Wende, mit der das Angebot über den Devisenhandel hinaus um CFDs auf Indizes, Aktien, Rohstoffe, ETFs und Anleihen erweitert wurde. Diese strategische Entwicklung legte den Grundstein für den Aufstieg von Vantage zu einem führenden Multi-Asset-Broker.

Im Jahr 2022 stieg Vantage mit NEOM McLaren Extreme E in die Welt des Motorsport-Sponsorings ein und unterstrich damit das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Innovation. In der Medienlandschaft hat die Partnerschaft mit Bloomberg Media Studios zur Erstellung der Videoreihe „The Vantage View" die Rolle von Vantage als Vordenker bei Finanzmarkttrends und -informationen weiter gefestigt.

Das Engagement von Vantage, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird durch die Integration mit TradingView und die jüngste Aktualisierung der Website deutlich. Über den Handel hinaus hat Vantage auch einen bedeutenden Beitrag zur sozialen Verantwortung von Unternehmen geleistet, darunter die Unterstützung von Bildungsinitiativen der UNESCO und eine Spende von 100.000 US-Dollar an das UNHCR für Flüchtlingsprogramme in Australien.

Jack Kelly, Head of Sales bei Vantage Australia, sagt: „Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein zu feiern. Die letzten 15 Jahre waren absolut bemerkenswert und haben ein Vermächtnis von Innovation, Wachstum, Exzellenz und nachhaltiger Wirkung geschaffen. Ich freue mich auf unser spannendes nächstes Kapitel und werde unsere Kundinnen und Kunden auf jeden Fall mitnehmen."

Erfahren Sie hier mehr über die 15-jährige Reise von Vantage.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

trade smarter @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) („Vantage") mit Sitz in 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australien, 2000, ist zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL Nr. 428901.

Der Handel mit Derivaten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Er ist nicht für alle Anleger geeignet, und wenn Sie ein professioneller Kunde sind, könnten Sie wesentlich mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren. Wenn Sie unsere derivativen Produkte erwerben, haben Sie keinen Anspruch, kein Recht und keine Verpflichtung auf die zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswerte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, und die Steuergesetze können sich ändern. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Ziele, finanziellen Umstände oder Bedürfnisse. Dementsprechend sollten Sie, bevor Sie die Beratung in Anspruch nehmen, abwägen, ob die Beratung in Anbetracht Ihrer Ziele, finanziellen Situation und Bedürfnisse für Sie geeignet ist. Wir ermutigen Sie, bei Bedarf unabhängigen Rat einzuholen.

Sie sollten prüfen, ob Sie zu unserem Zielmarkt gehören, indem Sie unsere Zielmarktbestimmung (Target Market Determination, TMD), unser Product Disclosure Statement (PDS) und andere rechtliche Dokumente lesen, um sicherzustellen, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen. Wir ermutigen Sie, bei Bedarf unabhängigen Rat einzuholen.

*Haftungsausschluss: Die ultimative Trading-Maschine" ist ein Marketingbegriff und impliziert keine garantierte Leistung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2506151/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506251/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-australia-feiert-sein-15-jahriges-bestehen-das-von-strategischer-partnerschaft-und-innovation-gepragt-ist-302252773.html

Original-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuell