PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SWR - Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SWR - Das Erste

"Report Mainz" am Di., 9.9.2025, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen

"Report Mainz" am Di., 9.9.2025, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. September 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

  • Extremisten als Kandidaten? Dilemma für kommunale Wahlausschüsse
  • Tigermücke nicht ausreichend bekämpft - Gefahr durch Tropenviren steigt
  • Partyurlaube außer Kontrolle - Wie sicher sind Jugenreisen?

Informationen auch auf: www.reportmainz.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.

Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SWR - Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SWR - Das Erste
Weitere Storys: SWR - Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren