"Report Mainz" am Di., 9.9.2025, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen
Mainz (ots)
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. September 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Extremisten als Kandidaten? Dilemma für kommunale Wahlausschüsse
- Tigermücke nicht ausreichend bekämpft - Gefahr durch Tropenviren steigt
- Partyurlaube außer Kontrolle - Wie sicher sind Jugenreisen?
