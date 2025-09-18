Huawei stellt 4+10+N SME Intelligence Solutions für die letzte Meile der intelligenten Welt vor

Huawei

David Wang, Executive Director of the Board von Huawei, stellte auf der HUAWEI eKit Autumn Launch 2025 in Shanghai die neuen HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions vor. Auf der Veranstaltung unter dem Motto „Together for Growth, All Intelligence" drehte sich alles um die Einführung neuer szenariobasierter Lösungen aus einer Hand, die für die Bereitstellung von Last-Mile-Diensten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die eine intelligente Transformation durchlaufen, entwickelt wurden.

KI wird allmählich auf breiter Basis in der Geschäftswelt eingesetzt. Während sich die derzeitigen Anwendungen auf intelligente Assistenten für Mitarbeitende konzentrieren, werden sich künftige Anwendungsfälle voraussichtlich auf eine tiefgreifende Integration in die zentralen Produktionssysteme konzentrieren. Dieser Prozess wird tiefgreifende Auswirkungen auf Produkt-, Dienstleistungs-, Geschäfts- und Betriebsmodelle haben und KI zu einem wichtigen Motor für ihr Wachstum machen. KMU spielen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Allein in China gibt es mehr als 58 Millionen KMU, die über 80 % der Arbeitsplätze in urbanen Regionen des Landes schaffen und 60 % des nationalen BIP erwirtschaften. Trotz der weltweit zu beobachtenden zunehmenden Anwendung von KI tun sich KMU im Allgemeinen schwer, diese neuen Technologien zu übernehmen, da das Bewusstsein für KI, die technischen Fähigkeiten und die Anwendung von KI gering sind. Die Hürden für die Einführung von KI sind für die meisten KMU zu hoch.

Während der Eröffnungsveranstaltung erklärte Wang: „Intelligente Lösungen sollten so leicht zugänglich sein wie Wasser und Strom. Ich hoffe, dass jede Person, jedes Haus und jede Organisation von KI profitieren kann. Huawei ist bereit, KMU dabei zu helfen, diese Herausforderungen zu meistern und schneller zu intelligenten Unternehmen zu werden. Niemand soll in der intelligenten Welt zurückbleiben."

Viele KMU wenden sich an extern entwickelte intelligente Lösungen, um die Technologie- und Talentlücken zu schließen, die sie daran hindern, KI selbst anzuwenden. Diese Unternehmen suchen nach Lösungen, die einfach zu bedienen und schnell zu implementieren sind und die speziell darauf ausgerichtet sind, die Effizienz zu steigern und das Wachstum zu fördern. In der Vergangenheit haben Systemintegratoren diese Lösungen mit Hilfe komplizierter Modelle für die Vergabe von Unteraufträgen für einzelne Produkte angeboten, die in der Regel recht ineffizient waren. Huawei hat sein Vertriebsgeschäft überarbeitet, um dieses Marktproblem anzugehen, und ist vom Verkauf von Einzelprodukten zum Angebot von szenariobasierten Komplettlösungen übergegangen, die für Systemintegratoren leichter umzusetzen sind. Im Rahmen dieses neuen Ansatzes entwickelt Huawei seine spezifischen Lösungen auf der Grundlage realer geschäftlicher Anwendungsfälle. Die heute vorgestellten HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions wurden alle nach diesem Ansatz entwickelt.

Die 4 in „4+10+N" bezieht sich auf vier Hauptszenarien, die die meisten Geschäftsvorgänge umfassen: intelligentes Büro, intelligentes Unternehmen, intelligentes Bildungswesen und intelligentes Gesundheitswesen. Die 10 bezieht sich auf die 10 szenariobasierten One-Stop-Lösungen, die heute veröffentlicht wurden. Dazu gehören das KMU-Büro, das intelligente Hotel, die digitale Diagnoseplattform und die intelligenten interaktiven Klassenzimmerlösungen. Das N schließlich verweist auf eine Reihe von „Starprodukten", die auf diese verschiedenen Szenarien zugeschnitten sind. Auf der heutigen Veranstaltung stellte Huawei 26 Produkte als Teil dieser N-Serie von Lösungen vor, darunter die HUAWEI eKitEngine AR180-Serie von Routern für Unternehmen. Diese Ultra-High-Speed-Router integrieren eine Reihe von Funktionen, darunter Routing, Switching, Wi-Fi und VPN-Funktionen. Außerdem wurden heute neue IdeaHub-Produkte vorgestellt, die KI-Konferenzen, akustische Baffle und KI-Anwendungen kombinieren. Alle diese Angebote zeichnen sich durch ein All-in-One-Design, intelligente Interaktionen und umfassende Sicherheit aus.

Wang betonte: „Wir kümmern uns um die Komplexität, damit sich Kunden und Partner auf ihr Wachstum konzentrieren können. Unsere szenariobasierten Lösungen aus einer Hand werden KMU helfen, einfacher und schneller intelligent zu werden. HUAWEI eKit, die szenariobasierten Lösungen aus einer Hand, sind unsere neuesten Beispiele dafür. Diese Lösungen sind ein Upgrade in Bezug auf Lösungsentwicklung, Vertriebsförderung und Umsetzung. Durch den Einsatz dieser Lösungen zur Unterstützung unserer Partner bringen wir die Vorteile der KI zu KMUs."

Alle heute vorgestellten Produkte verfügen über deutlich fortschrittlichere KI-Technologien als frühere Versionen. Diese Technologien sind bereits in die Lösungen integriert und vorvalidiert, was die Bereitstellung flexibler macht. Auf diese Weise können Systemintegratoren die Produkte einfach bündeln, um die spezifischen Anforderungen verschiedener Szenarien zu erfüllen. Darüber hinaus bietet Huawei seinen Vertriebspartnern zusätzliche Verkaufsunterstützung, einschließlich eines schnelleren Zugriffs auf entsprechende Ressourcen, Lösungsdemonstrationen und szenariobasierte Konfigurationspläne, die die Schwierigkeiten bei der Produktauswahl und dem Lösungsdesign sowohl für Integratoren als auch für Kunden erheblich verringern. Bei den Bereitstellungsservices unterstützt Huawei eine einheitliche Installation, ein zentralisiertes Netzwerkmanagement und einen konsolidierten Kundensupport, der es Kunden ermöglicht, KI schnell einzuführen und gleichzeitig eine sorgenfreie Bereitstellung für die Integratoren zu gewährleisten.

Wang schloss seine Rede mit den Worten: „Diese Lösungen werden die letzte Meile der intelligenten Welt auch für KMUs einfacher machen. Wir können uns gerne mit Vertriebspartnern und Installateuren zusammentun, um unsere Ressourcen zu bündeln und KMU in die Lage zu versetzen, zu intelligenten Unternehmen zu werden."

