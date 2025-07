Huawei ruft globale Partnerallianz für Bildung und Gesundheitswesen ins Leben, um das Potenzial des Branchenökosystems voll auszuschöpfen

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Huawei hat heute bekannt gegeben, dass es am 10. Juli in Dubai das Produktvorstellungsevent Fashion Next veranstalten wird. Bei der Präsentation werden die HUAWEI Pura 80 Series und das HUAWEI MatePad 11.5 vorgestellt sowie wichtige Updates für die XMAGE Awards 2025, den globalen Fotowettbewerb von Huawei, der künstlerische Exzellenz ...

