HUAWEI stellt Pura 80-Serie vor: neue Maßstäbe in der mobilen Bildgebung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei wurde vor Kurzem von Gartner in seinem Bericht Magic Quadrant™ for Backup and Data Protection Platforms 2025 als Challenger eingestuft. Der Bericht würdigt Huawei als Challenger für seine OceanProtect-Datenschutzlösungen. Kunden aus mehr als 150 Ländern und Regionen ...

mehr