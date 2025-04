Curél

Curél: Japans Nr. 1 Marke für empfindliche Haut* kommt nach Deutschland

Darmstadt (ots)

Mit Curél ist die erfolgreiche Hautpflegeserie aus Japan ab sofort exklusiv auch in deutschen Apotheken erhältlich.

Es ist kein Geheimnis, dass Japanerinnen seit Generationen großen Wert auf die Pflege ihrer Haut legen. Der japanische Konsumgüterhersteller Kao lanciert nun Curél, Japans führende Marke für empfindliche Haut*, in Deutschland. Curél blickt als Pionier in der Ceramidforschung auf eine 40-jährige Forschungshistorie zurück, durch die es gelang, ein exklusives Ceramid-Pflege-System für trockene, empfindliche Haut zu entwickeln.

Japanische Pflege für trockene, empfindliche Haut unter Kirschblüten - Exklusives Launch Event in Deutschland

Im Herzen von München wurde der Launch von Curél in Deutschland mit einem exklusiven Event gefeiert: Redakteur:innen und Influencer:innen erhielten spannende Insights zu den Produkten sowie zu der 40-jährigen Forschung im Bereich der Ceramid-Technologie von Curél. Qualifizierte Hautpflege-Expertinnen aus Forschung und Beauty, darunter Risa Ikoshi verantwortlich für Skin Care Products Research bei Curél in Japan und Dr. Maki Obo, in Japan qualifizierte Dermatologin und Inhaberin einer Aesthetic Clinic in London, teilten Einblicke und Expertise zur Bedeutung der Hautbarriere, der Besonderheit und Wirkweise der Ceramid-Technologie von Curél und den Vorteilen von japanischen Pflegeritualen.

Das Japanische Skincare-Ritual: Doppelte Reinigung & Doppelte Pflege

In Japan gilt die Pflege der Haut als Zeichen der Selbstliebe und des Respekts. Das Konzept der doppelten Reinigung und der doppelten Pflege gehört zum täglichen Hautpflege-Ritual. Es wird seit Jahrhunderten angewandt und ist ein wichtiges Element in der japanischen Hautpflege, da es die Haut gründlich reinigt und mit mehrschichtiger Feuchtigkeit versorgt. Nach diesem Prinzip hat Curél ein umfassendes Ceramid-Pflege-System für trockene, empfindliche Haut entwickelt. Zunächst wird ein Reinigungsprodukt auf Ölbasis verwendet, um Make-up sanft und gründlich zu entfernen. Im zweiten Schritt wird mit einem wasserbasierten Reinigungsschaum die Haut von weiteren Rückständen und Unreinheiten befreit. Auch das anschließende Pflegeritual folgt einem 2-stufigen Ansatz. Im ersten Schritt bereitet eine flüssige Essenz die Haut darauf vor, die Feuchtigkeit optimal aufzunehmen. Anschließend wird eine Pflege aufgetragen, die Feuchtigkeit in der Haut einschließt und sie zart und geschmeidig pflegt.

Warum Ceramide für die Haut so wichtig sind

Die oberste Hautschicht ist die Schutzbarriere des Körpers gegen die äußere Umgebung. Sie fungiert auch als Feuchtigkeitsbarriere, die den Feuchtigkeitsgehalt aufrechterhält. Bei trockener, empfindlicher Haut ist die Schutzbarriere geschwächt und sie fühlt sich oftmals leicht gespannt, trocken und juckend an. Ceramide sind Lipide und natürliche Schlüsselkomponenten der obersten Hautschicht. Ist die Haut trocken und empfindlich, liegt es oftmals daran, dass die Haut unter einem Mangel an Ceramiden leidet.

Das Curél Ceramid-Pflege-System

Curél verfügt über 40 Jahre Forschungserfahrung im Bereich der Ceramide und hat über 90 akademische Arbeiten veröffentlicht. Als Pioniere in der Ceramid-Forschung, entwickelte Curél ein Ceramid-Pflege-System mit dreifachem Ansatz zur Stärkung der Hautbarriere:

Schutz der hauteigenen Ceramide

Auffüllen der Ceramide durch die einzigartige Biomimetik-Ceramid-Technologie

Anregen der hauteigenen Ceramid-Produktion

Die Biomimetik-Ceramid-Technologie von Curél stärkt die Barrierefunktion der Haut und hält die oberste Hautschicht (Stratum corneum) intakt, indem sie den Wasserverlust durch Auffüllung mit hautähnlichen Ceramiden verhindert. Die hautähnlichen Ceramide von Curél sind den natürlichen Ceramiden der Haut nachempfunden, um die Feuchtigkeitsbarriere wirksam aufzufüllen und die Haut gesund und strahlend aussehen zu lassen.

Curél - Alles beginnt mit einem tiefen Verständnis für die Ansprüche der Haut

Im dermatologischen Forschungslabor von Kao haben japanische Wissenschaftler bereits 1985 Ceramide als den Schlüssel zur Erhaltung der Hautfeuchtigkeit identifiziert. Mit der Gründung von Curél 1999, wurde ein Produktportfolio entwickelt, das sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit empfindlicher Haut spezialisiert hat und auf die umfangreichen Forschungsergebnisse des Kao Instituts aufbaut. Mit diesem wissenschaftlichen Ansatz wurde Curél zur Nummer 1 Marke für empfindliche Haut in Japan und hält diese Position bereits seit über einer Dekade**.

Die hochwertigen Produkte von Curél sind in ausgewählten Apotheken und online über Shop Apotheke erhältlich. Außerdem können sie über www.curel.com versandkostenfrei in eine Apotheke der Wahl bestellt werden.

Besuchen Sie auch unsere Website www.curel.com.

*Basierend auf INTAGE Inc. SRI Daten, Markt für Hautpflege Produkte für empfindliche Haut, März 2018 - Dez 2023, Umsatz Wert

**Basierend auf INTAGE Inc. SRI Daten, Markt für Hautpflege Produkte für empfindliche Haut, 01/01/2012 - 31/12/2023, JAPAN/ Supermarkt, Verbrauchermarkt, Haushaltswarengeschäft, Drogeriemarkt, Marktanteil (Wert)

Über Kao

Kao stellt hochwertige Produkte her, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown ist Kao Teil des Alltags der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.530 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 34.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine 137-jährige Innovationsgeschichte zurück. Bitte besuchen Sie die Website der Kao Group für aktuelle Informationen https://www.kao.com/global/en/.

