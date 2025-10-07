Degussa Goldhandel GmbH

Degussa Goldhandel debütiert auf der Frieze London 2025 - Der Young Generation Art Award geht in die zweite Runde

Der von Degussa Goldhandel in Kooperation mit dem Kunstmagazin Monopol ausgelobte Young Generation Art Award startet in sein zweites Jahr. Über einen Open Call waren Künstlerinnen und Künstler bis einschließlich 35 Jahre eingeladen, sich zu bewerben - mit großem Erfolg: Rund 400 Bewerbungen gingen ein. Nun stehen die fünf Finalist*innen fest, die es auf die Shortlist für den Young Generation Art Award 2026 geschafft haben.

Frieze London: Degussa Goldhandel feiert Premiere

Die Shortlist wird am 15. Oktober 2025 offiziell verkündet - im Rahmen der Eröffnung der Frieze London. Als Kooperationspartner der weltweit renommierten Kunstmesse, die vom 15. bis 19. Oktober 2025 stattfindet, unterstreicht Degussa damit das nachhaltige kulturelle Engagement. Zu diesem besonderen Anlass wird Degussa auch die erste Preisträgerin des Awards 2025, Thuy Tien Nguyen, mit einer großen Ausstellungaus teils exklusiv für die Frieze neu angefertigten und hier erstmals präsentierten Arbeiten würdigen.

Der Young Generation Art Award richtet sich an aufstrebende Künstler*innen, die am Beginn ihrer Laufbahn stehen. Ziel ist es, junge Talente zu fördern und sie auf ihrem Weg in die professionelle Kunstwelt zu begleiten. Aus den fünf nominierten Positionen wählt eine Fachjury die Gewinner*in des Preises. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Zusätzlich ist jede Nominierung für die Shortlist mit 3.000 Euro dotiert. Die ausgewählten Kunstwerke werden in einer kuratierten Ausstellung in der Degussa Niederlassung Berlin Gendarmenmarkt Ende dieses Jahres vorgestellt.

Die Jury setzt sich auch dieses Jahr wieder aus renommierten Persönlichkeiten der Kunstszene zusammen:

Yilmaz Dziewior, Direktor des Museum Ludwig in Köln

Maya Heckelmann, Kuratorin und verantwortlich für Kunst- Kultursponsoring bei Degussa

Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol

