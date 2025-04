Degussa Goldhandel GmbH

Degussa präsentiert neu gestaltete Goldbarren

Als Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallanbietern in Europa setzt Degussa mit der Neugestaltung seiner hochwertigen Goldbarren ein starkes Zeichen für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle.

Die neuen Goldbarren aus dem Hause Degussa entsprechen fortführend höchsten Sicherheitsstandards und führen die Tradition sich stetig im Design weiterzuentwickeln fort.

"Das historische Logo - eine zweigeteilte Raute mit Sonne und Mond - kennzeichnet den Degussa Goldbarren. Dieses ikonische Design haben wir nun behutsam angepasst, um Tradition und Moderne zu vereinen. Mit dem Launch der neu gestalteten Goldbarren markiert Degussa nun einen weiteren bedeutenden Schritt in der Neuausrichtung der Marke. Die Barren stehen für die moderne Identität von Degussa," so Christian Rauch, CEO von Degussa.

Tradition trifft Moderne - das ikonische "Sonne/Mond"-Logo in neuem Glanz

Das Design des Goldbarrens wurde international aufbereitet. Die Vorderseite zeigt das Logo und alle wichtigen Angaben: die Metallbezeichnung "Fine Gold", die Feinheit 999,9 sowie die Angabe des Feingewichts. Auch die Rückseite wurde neu konzipiert: Ein filigranes Muster symmetrisch angeordneter Logo Rauten ziert die gesamte Fläche. Mario Faulstich, Leiter Edelmetallhandel bei Degussa betont: "Dieses fortlaufende Markenmotiv dient nicht nur der Ästhetik, sondern ist auch ein Sicherheitsmerkmal."

Produktpalette: Goldbarren in jeder Größenordnung

Die neuen Degussa Goldbarren werden in einem breit gefächerten Produktsortiment verfügbar sein, welches für jedes Budget das passende Investmentprodukt bereithält.

Vom besonders beliebten 0,5 g Degussa Goldbarren bis hin zu den Größen 1 g, 2,5 g, 5 g und 10 g reicht das Angebot im vierstelligen Preissegment. Die Degussa Goldbarren sind im neuen Design erhältlich - sowohl in 20 g als auch in den beliebten Größen 1 oz, 50 g, 100 g, 250 g und 1 kg. Sukzessive wird das neue Design auf allen Edelmetallen, die Degussa anbietet, umgesetzt.

Vertrauen in Form gegossen - Degussa setzt neue Maßstäbe

Degussa Goldbarren haben für Anleger und Sammler eine besondere Bedeutung: Sie stehen für Vertrauen, Wertbeständigkeit und höchste Qualität. Mit dem neuen Barrendesign unterstreicht Degussa seine führende Marktposition und spricht eine breite Zielgruppe zum Vermögenserhalt und -aufbau an.

Über Degussa

Der Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel umfassende Dienstleistungen zu Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220 Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Grossbritannien.

