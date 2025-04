Degussa Goldhandel GmbH

Silber langfristig im Aufwind: Die junge Generation geht voran

Deutschlands Edelmetall-Geheimtipp entdeckt neue Fans

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Während das Edelmetall international an Bedeutung gewinnt, bleibt es in Deutschland vielfach noch ein unentdeckter Schatz. Obwohl das Edelmetall "als kleiner Bruder" des Goldes bezeichnet wird, konnte er allein in 2024 eine Preissteigerung von 29% erzielen. Eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Degussa Goldhandel zeigt: Silber fristet im Anlageverhalten vieler Deutscher noch ein Nischendasein - mit einer spannenden Ausnahme: Die junge Generation erkennt das Potenzial und investiert zunehmend gezielt in das vielseitige Metall.

Silber - mehr als nur Schmuck: Ein unterschätztes Investment

Silber begegnet uns im Alltag oft - jedoch meist als Schmuckstück oder Dekoration. Als Investment spielt es hingegen bisher nur eine Nebenrolle. Lediglich rund drei Prozent der Befragten halten Silber in Form von Finanzprodukten wie ETFs oder Zertifikaten. Auch klassische physische Investments - wie Silberbarren oder -münzen - sind mit etwa 14 Prozent noch vergleichsweise wenig verbreitet. Zum Vergleich: Gold ist als stabile Wertanlage in deutlich mehr Haushalten präsent. Ein möglicher Grund: In Deutschland unterliegt physisches Silber oft der vollen Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Wer allerdings auf spezialisierte Angebote wie das Degussa Tax-Free Silver Storage zurückgreift, kann von einer mehrwertsteuerfreien und gleichzeitig sicheren Lagerung profitieren - ein attraktiver Vorteil für Anleger.

Junge Erwachsene setzen auf Silber - und auf Zukunft

Besonders interessant: Gerade die 18- bis 24-Jährigen zeigen ein wachsendes Interesse an Silber als Wertanlage. Bereits neun Prozent dieser Altersgruppe investieren gezielt in das Metall - mehr als doppelt so viele wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Für Christian Rauch, CEO der Degussa Goldhandel, ein starkes Signal: "Wir möchten Edelmetalle für alle zugänglich machen - auch für junge Menschen, die heute schon an morgen denken. Silber ist ein besonders niedrigschwelliger Einstieg ins Edelmetall-Investment." Ein attraktiver Einstiegspreis in Kombination mit wachsender Begeisterung für Zukunftstechnologien - etwa in den Bereichen Photovoltaik und Elektromobilität - macht Silber gerade für junge Anleger spannend. Denn: In vielen dieser Schlüsseltechnologien spielt Silber eine essenzielle Rolle. "Silber steht für Innovation und Zukunftstechnologien - das erkennen insbesondere die Jüngeren immer deutlicher", so Rauch.

Informationsbedarf trifft auf enormes Potenzial

Trotz der positiven Signale bleibt bei vielen Anlegern noch Zurückhaltung spürbar: Nur sieben Prozent planen derzeit konkret, künftig mehr in Silber zu investieren. Rund 70 Prozent schließen dies aktuell aus, 15 Prozent sind unentschlossen. Der Hauptgrund: fehlendes Wissen über die konkreten Vorteile von Silber. Sechs von zehn Befragten sehen kaum Unterschiede zu Gold, nur ein Drittel nennt den günstigeren Preis als Vorteil. Das enorme Potenzial in zukunftsweisenden Technologien ist bislang nur 25 Prozent der Bevölkerung bewusst. Doch genau hier liegt eine große Chance: Aufklärungsarbeit kann helfen, den Blick auf Silber zu schärfen - nicht nur als "kleiner Bruder" von Gold, sondern als eigenständige Anlage mit starker Perspektive.

Starke Performance, starkes Argument

Dabei sprechen die Zahlen eine klare Sprache: Seit März 2020 hat sich der Silberpreis mehr als verdreifacht - von rund 11 Euro auf aktuell 31 Euro. Im Jahr 2024 allein legte Silber in Euro um 29 Prozent zu, in US-Dollar um 21 Prozent. Die Kombination aus industrieller Nachfrage und wachsendem Investmentinteresse verleiht dem Metall eine beeindruckende Dynamik - die viele Anleger bislang unterschätzen.

Über die Umfrage

Die Daten basieren auf einer Online-Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Degussa Goldhandel. Befragt wurden 2.060 Personen zwischen dem 18. und 20. Februar 2025. Die Ergebnisse sind nach Alter, Geschlecht und Region gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Über Degussa Goldhandel

Der Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel umfassende Dienstleistungen zu Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220 Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Grossbritannien.

Original-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuell