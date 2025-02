Degussa Goldhandel GmbH

Young Generation Art Award 2025 Preisverleihung

Frankfurt (ots)

Das Unternehmen Degussa Goldhandel hat gemeinsam mit Monopol - Magazin für Kunst und Leben einen neuen internationalen Kunstpreis ausgerufen. Der Young Generation Art Award richtet sich an Emerging Artists am Anfang ihrer Karriere. Er soll vielversprechende Künstlerinnen und Künstler auf ihrem Weg in die Kunstwelt begleiten und Talente unterstützen.

Am 20.2.2025 hat Christian Rauch, CEO Degussa Goldhandel, im Berliner Hotel de Rome den ersten Young Generation Art Award feierlich verliehen. Die Expertenjury aus Elke Buhr, Yilmaz Dziewior und Maya Heckelmann hat die Preisträgerin des YGAA aus der Shortlist einstimmig bestimmt:

Wir gratulieren Thuy Tiên Nguyen als erster Preisträgerin des Young Generation Art Award 2025!

Die Begründung der Jury lautet:

Thuy Tiên Nguyen hat in der Shortlist-Ausstellung zum Young Generation Art Award eine Werkauswahl gezeigt, die sehr vielfältig ist und gleichzeitig eine kohärente künstlerische Handschrift abbildet. Die Künstlerin arbeitet in ihren Installationen mit vorgefundenen Materialien und bearbeitet und kombiniert diese neu. Ihr wichtigstes Thema sind neben persönlichen Erlebnissen mit ihrer Großmutter Erinnerungen an ihre Heimat ebenso wie die kollektive Erinnerung, die sie in eine künstlerische Form bringt, ohne allzu eindeutig zu werden. Beispielhaft ist "Gentle Integrity", eine auf Plexiglas minimalistisch und klar installierte Zuckerstab-Skulptur, die nach dem Vorbild von in ihrer Heimat Vietnam weit verbreiteten gedrechselten Holzstühlen geformt ist und im Ausstellungsraum langsam zerfließt. Ein Werk, das auf sehr persönliche Erinnerungen verweist, gleichzeitig eine gelungene Metapher für das Vergehen der Zeit ist und zahlreiche Assoziationsräume öffnet. Thuy Tiên Nguyen überzeugte die Jury durch inhaltliche Tiefe, ästhetische Sensibilität ihre formale Präzision.

Wir freuen uns sehr, diese vielversprechende junge Künstlerin als erste Preisträgerin des Young Generation Art Award 2025 auszeichnen zu dürfen. Die Preisträgerin erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Zusätzlich erhält sie für ein Jahr eine Wanderausstellung, die an mehreren Standorten international gezeigt wird.

Kurzvita Preisträgerin Thuy Tiên Nguyen: 1993 in Hanoi, Vietnam geboren, erlangte 2015 ihren Bachelor of Arts an der Hanoi Academy of Theatre and Cinema und schloss 2024 ihr Kunststudium als Meisterschülerin der Hochschule für Bildende Künste - Städelschule ab. Sie lebt in Frankfurt am Main und Hanoi.

Alle Shortlist-Künstler:innen, die für den Award nominiert waren, erhalten ein Young Generation Art Award-Shortlist-Preisgeld in Höhe von 3.000 EUR, welches ebenfalls am Abend des 20.2. 2025 in Berlin bei der Verkündung des Awards jedem Künstler/jeder Künstlerin feierlich übergeben wurde.

Kurzviten Shortlist-Künstler:innen:

HanGyol Kim, 1991 in Seoul, Südkorea geboren, erlangte 2016 ihren Bachelor-Abschluss Art & Design an der Korea University. Seit 2018 studierte sie Freie Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Sie war Meisterschülerin in der Klasse von Sophie von Hellermann und lebt in Karlsruhe.

Lara Koch, 1993 in München geboren, erlangte 2019 ihren Bachelor of Arts an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Im Frühjahr 2024 schloss sie ihr Studium in der Klasse Gregor Hildebrandt an der Akademie der Bildenden Künste München ab. Sie lebt in Berlin.

Boris Saccone, 1991 in Schongau geboren, studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste München, wo er von 2021 bis 2023 Meisterschüler in der Klasse von Gregor Hildebrandt war. Er lebt in München.

Allistair Walter, 1994 in Berlin geboren, studierte 2016 bis 2020 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und 2020 bis 2024 an der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Er lebt in Berlin.

Kurzviten Jurorinnen und Juroren:

Elke Buhr, 1971 in Bochum geboren, ist Autorin und Kunstkritikerin. Seit 2016 ist sie Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben.

Yilmaz Dziewior, 1964 in Bonn geboren, ist Kunsthistoriker und Kurator für zeitgenössische Kunst. Seit 2015 ist er Direktor des Museums Ludwig in Köln.

Maya Heckelmann, 1972 in München geboren, ist Kunsthistorikerin und Kuratorin. Seit 2010 ist sie Direktorin des Künstlerhauses Marktoberdorf, Museum für zeitgenössische Kunst. Seit 2023 verantwortet sie das Kunst- und Kultursponsoring für Degussa.

Infos und Bildmaterial zum Download:

https://www.degussa-goldhandel.de/young-generation-art-award/

