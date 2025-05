Rain

Rain und Visa kooperieren, um Onchain-Kreditkarten zu beschleunigen

New York (ots/PRNewswire)

Demonstration des Potenzials der Blockchain für alltägliche Finanztransaktionen

Rain, eine globale Kartenausgabeplattform für Stablecoins, trägt durch seine Zusammenarbeit mit Visa dazu bei, eine neue Ära der Onchain-Finanzierung einzuleiten.

Heute gab Rain bekannt, dass es sich dem Pilotprogramm von Visa für die Abwicklung von Stablecoins angeschlossen hat. Rain hat seine Kreditkartenforderungen vollständig tokenisiert und alle Abrechnungstransaktionen für seine Visa-Karten auf USDC umgestellt, um nun in der Lage zu sein, mit Visa 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr abzurechnen.

Rain bietet eine Backend-Infrastruktur – APIs, Compliance-Schichten und Abwicklungslogik – die es Fintechs und Wallets ermöglicht, Stablecoin-gebundene Kartenprogramme zu entwickeln und zu starten. Da die Nachfrage nach globalen Echtzeit-Zahlungen steigt, verzeichnet Rain eine starke Dynamik bei Partnern, die Onchain-Karten ausgeben und verwenden und in Stablecoins abrechnen möchten.

Stablecoin-Abwicklung an 7 Tagen

Der firmeneigene Abwicklungs-Stack von Rain bringt die gesamte Autorisierungslogik und die Abwicklung in die Kette. Der Technologie-Stack von Rain ermöglicht es, dass Kartentransaktionen im Visa-Netzwerk mit Stablecoins über mehrere Blockchains hinweg interoperabel sind. Wenn ein Nutzer eine Zahlung mit einer von Rain ausgegebenen Visa-Karte vornimmt, rechnet Visa wie üblich mit dem Acquirer des Händlers ab. Rain setzt Stablecoins programmatisch ein und ermöglicht so eine Netzwerkabrechnung an 7 Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr.

Tokenisierte Kreditkartenforderungen Die Plattform von Rain hat auch ihre Kreditkartenforderungen vollständig tokenisiert, was ein effizienteres Kapitalmanagement und mehr Transparenz im gesamten System ermöglicht. Diese Fähigkeiten helfen Fintechs, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig erhalten Verbraucher Zugang zu digitalen, weltweit interoperablen Zahlungserfahrungen.

Rain ist außerdem stolz darauf, eine Weltneuheit ankündigen zu können: Closed-Loop-Finanzierung von Kreditkartenforderungen unter Verwendung von Stablecoins. Rain arbeitet mit einem Netzwerk von Kapitalpartnern zusammen, die Stablecoins leihen, um die Abrechnung von Kreditkartenforderungen über das Netzwerk zu erleichtern. Durch die Aufnahme von Krediten bei Kreditgebern und deren programmatische Rückzahlung ist Rain in der Lage, die Gesamtkapitalkosten für Verbraucher- und B2B-Kreditprogramme zu senken und gleichzeitig den Kreditgebern Zugang zu erstklassigen Sicherheiten und programmatischen Rückzahlungen auf der Grundlage von Smart Contracts zu bieten. Dieses leistungsfähige Konstrukt hat das Potenzial, Nutzern in unterentwickelten Finanzmärkten Zugang zu Krediten zu verschaffen und gleichzeitig erhebliche operative und kapitalmäßige Effizienzgewinne für Rain und von Rain betriebene Programme zu erzielen.

„Durch die Teilnahme am USDC-Abwicklungsprogramm von Visa können wir nun Abwicklungen an 7 Tagen in der Woche, 365 Tagen im Jahr und außerhalb der traditionellen Banköffnungszeiten durchführen. Die USDC-Abwicklung ermöglicht uns eine höhere Kapitaleffizienz und trägt dazu bei, den Bedarf an Sicherheiten zu verringern, während wir unseren Geschäftspartnern das gleiche Maß an Schutz bieten. Damit wird ein neuer Standard für Emittenten gesetzt und der Nutzen digitaler Vermögenswerte weiter erhöht", so Farooq Malik, Geschäftsführer und Mitbegründer von Rain.

„Der grenzüberschreitende Geldverkehr war schon immer komplex, aber die Blockchain-Technologie und Stablecoins tragen dazu bei, dies zu ändern", so Rubail Birwadker, Leiter für Wachstumsprodukte und Partnerschaften, Visa. „Unsere Zusammenarbeit mit Rain, um den Zahlungsverkehr in die Onchain zu bringen und eine Abwicklung innerhalb von sieben Tagen zu ermöglichen, ist ein großer Schritt zur Vereinfachung des globalen Zahlungsverkehrs."

Dies ist erst der Anfang. Rain untersucht weiterhin neue Möglichkeiten, um die Nützlichkeit von Stablecoins zu verbessern, beispielsweise durch seinen assetunabhängigen Abwicklungsstack und Blockchain-Berechtigungen, die zusammen eine vollständig onchainbasierte Kreditvergabe ermöglichen. Rain ebnet den Weg für ein effizienteres, transparenteres und leichter zugängliches Finanzsystem, das das Betriebskapital reduziert, Betrug eindämmt und Verbesserungen der betrieblichen Ergebnisse fördert.

Visa-Hauptmitgliedschaft

Als Hauptmitglied von Visa ermöglicht Rain nahtlose Zahlungslösungen an mehr als 150 Millionen Händlerstandorten weltweit, die Visa akzeptieren. Durch die Verwendung von Stablecoins für die automatisierte tägliche Abrechnung mit dem Visa-Netzwerk verdoppelt Rain seine Mission, die Blockchain-Technologie in traditionelle Finanzsysteme zu integrieren und digitale Vermögenswerte für alltägliche Anwendungsfälle nahtlos interoperabel zu machen.

Informationen zu Rain: Rain ist eine globale Plattform zur Kartenausgabe, die von Stablecoins betrieben wird. Das Unternehmen, das 2021 von Farooq Malik und Charles Naut gegründet wurde, sponsert und betreibt als Visa-Hauptmitglied Kartenprogramme in mehreren Märkten. Rain wird von Norwest Venture Partners, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Ventures, Coinbase Ventures und anderen unterstützt. Weitere Informationen unter https://www.rain.xyz/

