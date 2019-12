SWR - Das Erste

Finanzaufsicht BaFin: Niedrigzins bringt Pensionskassen in Gefahr

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

31 Pensionskassen unter intensivierter Aufsicht / Dienstag, 3. Dezember 2019, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Fritz Frey

Mainz. 31 Pensionskassen stehen aktuell unter "intensivierter Aufsicht" der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). "Pensionskassen sind durch die aktuelle Niedrigzinsphase besonders betroffen. Es muss jedem klar sein, dass ihr Geschäftsmodell in Gefahr ist, wenn sich die Zinsen weiter auf diesem Niveau bewegen. Wir beobachten die Situation mit Sorge", sagte Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der BaFin, im Interview mit dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz". Bei drei Pensionskassen habe man in den vergangenen Monaten bereits Leistungskürzungen gesehen. Eine davon ist die Pensionskasse der Caritas VVaG.

Leistungskürzungen der Pensionskasse der Caritas zwischen 10 und 30 Prozent

Die Leistungskürzungen der Pensionskasse der Caritas liegen nach ihren eigenen Angaben für die Mehrheit der Versicherten zwischen 10 und 30 Prozent. Dazu hatte die Pensionskasse im September Informationsschreiben an ihre Mitglieder verschickt. "Report Mainz" liegen mehrere dieser Schreiben vor. Demnach betragen die Kürzungen für Versicherte mitunter mehr als 300 Euro im Monat. Handelt es sich um eine Betriebsrente, muss der Arbeitgeber für die entstandene Differenz einspringen. Bei einer privaten Altersversorgung, wie beispielsweise bei Selbstständigen, besteht keine Ausgleichsmöglichkeit durch einen Dritten. In den Informationsschreiben erklärt die Pensionskasse der Caritas: "In der Rückschau wurden die Rahmenbedingungen und Risiken sowie die Niedrigzinsphase falsch eingeschätzt. Es wurden Fehler gemacht. Dafür entschuldigen wir uns bei Ihnen."

"Niedrigzinsen und Negativzinsen sind ein Angriff auf die Altersvorsorge"

Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Gerald Mann, FOM Hochschule München, erklärte im Interview mit "Report Mainz": "Niedrigzinsen und Negativzinsen sind ein Angriff auf die Altersvorsorge. Diejenigen, die für ihr Alter vorsorgen wollen, stellen fest, dass diese Produkte eine immer geringere Rendite abwerfen. Das kann bei einigen Leuten, die es sich nicht leisten können noch mehr zu sparen, dazu führen, dass eine Versorgungslücke im Alter entsteht." Gefahr für Anlagebetrug steige

Darüber hinaus sieht Prof. Gerald Mann auch die Gefahr der Zunahme von Anlagebetrug: "Die Niedrigzinsphase macht es unseriösen Anbietern von Finanzanlageprodukten auf jeden Fall leichter, Kunden zu finden, die sie schädigen können, als das in normalen Zinszeiten der Fall wäre." Auf Nachfrage von "Report Mainz" teilte das Bundeskriminalamt dazu mit: "Die Verbreitung von in betrügerischer Absicht angebotenen Anlagemöglichkeiten über das Internet und Soziale Medien nimmt zu. Bei den täterseitig zum Schein angebotenen Geldanlagen handelt es sich um Finanzprodukte wie Differenzkontrakte, Binäre Optionen, virtuelle Währungen und Initial Coin Offerings. Es ist von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen."

Programmtipp:

"Report Mainz" am Dienstag, 3. Dezember 2019, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Fritz Frey

Weitere exklusive Informationen: http://swr.li/report-mainz-niedrigzins-pensionskassen

Zitate gegen Quellenangabe frei.

Bei Rückfragen rufen Sie bitte in der Redaktion "Report Mainz" an, Tel.: 06131/929 3 3351/2

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell