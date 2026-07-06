BR Bayerischer Rundfunk

Fünfter Tatort auf Twitch: "Mord im Feenreich" - erstmals live vor Publikum

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Pen & Paper-Tatort des BR wagt sich auf neues Terrain: In Kooperation mit der Münchner Stadtbibliothek wird zum ersten Mal live vor Publikum gespielt. Zudem ermittelt das Team erstmals in einem Fantasy-Setting, dem "Bücher-Feenreich". Mit dabei: Twitch-Streamerin Baso, Tatort Franken-Ermittlerin Eli Wasserscheid, Autor Steffen Grziwa und Spielleiterin Mháire Stritter - im Livestream am Montag, 13. Juli, ab 18.00 Uhr auf dem ARD-Twitch-Kanal.

Der Inhalt

Die Bücher-Feen der magischen Bibliothek sind in Aufruhr: Bücher verschwinden, eine Fee wurde ermordet - wird es dem Ermittler-Team gelingen, die Verbrechen aufzuklären?

Der Ablauf

Ähnlich wie bei einem Impro-Theaterstück schlüpfen die Mitspielenden in verschiedene Rollen. Das Publikum kann live im Chat miträtseln und entscheidende Hinweise geben. Niemand weiß, wie sich die Geschichte entwickelt, geschweige denn, wie sie endet - die Handlung entsteht erst im Spiel. Beim Tatort: "Mord im Feenreich" ermittelt ein eigenes Team, losgelöst von den Tatort-Krimis im Ersten. Zuschauen kann auch, wer auf Twitch kein Konto hat.

Die Community gestaltet mit

Die fantastische Welt der Feen-Bücherei, in der dieser Fall spielt, wurde gemeinsam mit der Community erschaffen. In einem Vorab-Livestream auf dem ARD-Twitch-Kanal,angeleitet durch die Spielleiterin Mháire Stritter, konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer im Chat kreativ werden und Vorschläge machen.

Das Team

Baso, die Feen-Ermittlerin: Baso ist eine der bekanntesten Twitch-Streamerinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Inhalte sind sehr vielfältig und reichen von "Just Chatting" über Kochstreams bis hin zu klassischen Gaming-Streams. Pen & Paper und Krimis gehören dabei immer wieder zu ihrem Content-Mix.

Steffen Grziwa, der magische Ermittler: Steffen ist als Autor, Spielleiter und Spieler ein Pen & Paper-Alleskönner. Er schrieb "Das ABC der Rollenspiele" und hat mit "Am Tavernentresen" seinen eigenen Rollenspiel-Podcast. Jetzt ist er erstmals beim Pen & Paper-Tatort zu sehen.

Eli Wasserscheid, die zauberhafte Ermittlerin: Eli ist bekannt für ihre Rollen im Tatort Franken und in der Eberhofer-Reihe. 2025 verkörperte sie Dorothee Bär beim Nockherberg-Singspiel. Seit 2010 ist sie festes Ensemblemitglied im Münchner Metropol Theater und mit der neuen Spielzeit ist sie Gast beim ETA Hoffmann Theater in Bamberg.

Infos zum Pen & Paper-Tatort "Mord im Feenreich"

Montag, 13. Juli 2026, ab 18.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr zum ersten Mal live vor Publikum in den Räumen der Juristischen Bibliothek im Neuen Rathaus München und auf dem ARD-Twitch-Kanal.

Spielleiterin Mháire Stritter führt durch den Fall. Sie hat als Autorin auch die Fäden gesponnen, die es zu entwirren gilt.

Die Mitspielenden sind Baso, Steffen Grziwa und Eli Wasserscheid.

Der ARD-Twitch-Kanal

Eine Reihe an Formaten geht dort regelmäßig live: zum Beispiel die beiden Debatten-Formate "Mixtalk" und "Politik & Wir". Der BR ist mit "PULS react" vertreten. Diesen Stream-Mix ergänzt nun der fünfte Pen & Paper-Tatort des BR: "Mord im Feenreich". https://www.twitch.tv/ard

Die bisherigen Fälle des Pen & Paper-Tatorts auf Twitch finden Sie unter: https://1.ard.de/pen-paper-yt

Ausführliche Informationen zum Pen & Paper-Tatort unter:

https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/tatort/tatort-pen-paper-twitch-100.html

Original-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell