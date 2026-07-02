BR Bayerischer Rundfunk

BR: XXL-Programm zum XXL-Triathlon Challenge Roth

Über neun Stunden live im BR Fernsehen, das komplette Rennen im Livestream

Bild-Infos

Download

München (ots)

Rund 3.500 Einzelstartende, 700 Staffeln, 250.000 Fans: Der Triathlon Challenge Roth steht für Ausnahmestimmung und vereint Jahr für Jahr sportliche Weltklasse in Mittelfranken. Am Sonntag, 5. Juli 2026, ist es wieder soweit - und im BR sind Fans durchgängig und hautnah bei dem XXL-Sportevent dabei. Das BR Fernsehen überträgt ab 6.15 Uhr, parallel ist das komplette Rennen bei BR24 Sport (Web+App), in der ARD Mediathek und bei sportschau.de zu sehen. Auch im Hörfunk und Online begleitet der BR den Challenge live.

Zu bewältigen sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren sowie ein Marathon. Traditionell ist das Feld international hochklassig besetzt. Bei den Frauen kommt mit der Engländerin Lucy Charles-Barclay eine absolute Top-Triathletin nach Roth. Die Weltmeisterin 2023 und mehrfache Vize-Weltmeisterin von Hawaii wird sich ein heißes Rennen mit ihrer Landsfrau Kat Matthews und Vize-Europameisterin Alanis Siffert aus der Schweiz liefern. Die magische Marke von acht Stunden könnte in Roth also erstmalig fallen!

Bei den Männern wird es ein Duell der derzeit Besten auf der Langdistanz geben: Sam Laidlow aus Frankreich, Weltmeister 2023, bekommt es mit Kristian Blummenfelt aus Norwegen, Weltmeister 2022, zu tun - außerdem hat der dreifache Roth-Sieger und Streckenrekord-Halter Magnus Ditlev aus Dänemark zugesagt. Zudem ist der dreifache Hawaii-Sieger Patrick Lange am Start, auch Jonas Schomburg, Fred Funk und "Rookie" Rico Bogen wollen in Roth aufs Podium.

XXL-Übertragung mit namhaften Gästen

Das BR Fernsehen geht bereits um 6.15 Uhr und damit eine Viertelstunde vor dem Start live auf Sendung. Anchor-Moderatorin Julia Büchler begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Roth, ihr Kollege Markus Othmer am Schwimmstart an der Kanallände Hilpoltstein.Die Kommentatoren sind Tobias Barnerssoi, Dirk Froberg sowie Timo Bracht, der 2014 in Roth gewann. Namhafte Gäste während der Live-Übertragung sind die Ex-Hawaii-Siegerinnen und -Sieger Anne Haug, Jan Frodeno und Sebastian Kienle, außerdem Vorjahressiegerin Laura Philipp, die ihren Start in Roth diesmal absagen musste. Florian Weber meldet sich mit Stimmungsbildern live von der Strecke.

Die Fernsehübertragung endet über neun Stunden später um 15.30 Uhr - unterbrochen nur von einer kurzen Pause von 11 bis 12 Uhr, in der Sportfans aber keine Sekunde verpassen: Denn das Rennen ist ohne Unterbrechung im Livestream auf BR24Sport (Web und App), in der ARD Mediathek und auf sportschau.de zu sehen. Parallel dazu berichtet ab ca. 13.20 Uhr und ca. 14.15 Uhr auch Das Erste mit Livebildern und Höhepunkten aus Roth.

Für BR-Sportchef Christoph Netzel ist der Challenge Roth auch 2026 ein Höhepunkt im bayerischen Sportjahr: "Auch im BR gehen wir am 5. Juli über die Langdistanz - mit über neun Stunden Live-Programm aus dem fränkischen Triathlon-Mekka! Für unser Team ist das eine echte Herausforderung und Herzensangelegenheit zugleich. Denn der Challenge ist Jahr für Jahr auch für unser Publikum ein echtes Highlight: absolute Top-Leistungen, ein unvergleichbares Flair und 250.000 Fans vor Ort, die nicht nur am legendären Solarer Berg Gänsehaut-Feeling erzeugen. Das wollen wir informativ, atmosphärisch, spannend und unterhaltsam im TV und im Livestream transportieren. Das größte Eintages-Sportevent in Bayern erhält eine große mediale Bühne im BR und in der ARD."

Auch mit Radio-Einblendung sowie auf seinen Online- und Social-Media-Angeboten berichtet der BR denn ganzen Wettkampftag über live vom Geschehen. Bereits in den Tagen zuvor gibt es vielfältige Vorberichterstattung im Gesamtprogramm. Als besonderes Schmankerl bietet der BR in der ARD Mediathek zudem ein neues "Lebenslinien"-Porträt der Challenge-Mitbegründerin Alice Walchshöfer.

Original-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell