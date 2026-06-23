BR Bayerischer Rundfunk

BR: "Kontinental-Platten" ist der neue Weltmusik-Podcast

Ab 7. Juli in ARD Sounds

Erste Folge für Rezensionszwecke im BR Vorführraum

Bild-Infos

Download

München (ots)

Weltmusik hat ab sofort eine neue Heimat: Der Podcast "Kontinental-Platten" geht am 7. Juli in ARD Sounds an den Start. In jeder Folge stehen ein Land und seine Musikszene im Fokus - mit Geschichten und Gesprächen auch über den Einfluss auf globale Musiktrends. Die Hosts sind Dagmar Golle und Jay Rutledge.

"Kontinental-Platten - Podcast für Weltmusik und globale Sounds" lädt seine Hörerinnen und Hörer ein, in Musikwelten internationaler Kulturen und ihre Geschichten einzutauchen - ohne musikalisches Vorwissen. Weltoffen und neugierig gehen die beiden Hosts, Dagmar Golle und Jay Rutledge, an ihre Themen, und sie bringen ihre über viele Jahre gewachsene Expertise in Sachen Weltmusik ein. Dem Bayern 2-Publikum sind sie seit langem aus dem Musikprogramm der Kulturwelle bekannt. Dagmar Golle und Jay Rutledge moderieren dort im wöchentlichen Rhythmus die Sendung "Weltempfänger", verfügen über fundierte Kenntnisse in den globalen Sounds und haben weit verzweigte Kontakte in die Szene. "Kontinental-Platten" wird auch auf dem Sendeplatz des "Weltempfängers" auf Bayern 2 gesendet. Zusätzlich bekommt das Thema Weltmusik jetzt über das Bayern 2-Programm hinaus einen festen Platz in ARD Sounds.

Die Themen der ersten vier Folgen, die zum Start des neuen Podcasts am 7. Juli in ARD Sounds veröffentlicht werden:

Mexiko: "Corridos Tumbados" erobern die Charts und feiern dabei die Narco-Kultur Mexikos. Gespräch u. a. mit dem Kölner DJ und Journalisten Daniel Daferwa

Libanon: Zwischen Kriegen, Krisen und Katastrophen - Musik als Überlebensstrategie

Kuba und 30 Jahre "Buena Vista Social Club": Krise und ewige Nostalgie. Ein Gespräch mit dem Grenzgänger Raul Paz über Kuba in Zeiten der Krise und wie die Musik der Insel aktuell überlebt

Jamaika und Bob Marleys Musikerbe: Die aktuelle Reggaeszene mit Roots und Dancehall, mit neuer "Consciousness" und Frauenpower

Die erste Folge zu Mexiko gibt es für akkreditierte Berichterstattende vorab hier im BR Vorführraum.

Original-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell