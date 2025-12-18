PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

Abgabe von Medizinal-Cannabis über Versandapotheken muss zulässig bleiben

Berlin (ots)

Mit der geplanten Novellierung des Medizinal-Cannabisgesetzes soll der Versandweg für diese Arzneien ausgeschlossen werden. Für Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer beim bevh, hat das nichts mit tatsachenbasierter Politik zutun:

"Sollte der Bundestag das Verbot der Abgabe von rezeptpflichtigem Medizinal-Cannabis durch Versandapotheken beschließen, ist dies eine rein politische Entscheidung. Sie ist sachlich unbegründet und allein Ausdruck eines obskuren Generalverdachts gegenüber der seit mehr als 20 Jahren zuverlässig und sicher arbeitenden Branche der Versandapotheken. Sie zeigt, dass diese Regierung zwar Fortschritt - nämlich Digitalisierung - predigt, aber tatsächlich Rückschritt - ein Zurück in die angeblich gute, heile, alte Welt - serviert."

Pressekontakt:

Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Frank Düssler
Friedrichstraße 60 (Atrium)
10117 Berlin
Mobil: 0162 2525268
frank.duessler@bevh.org

Original-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Weitere Storys: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Alle Storys Alle
  • 11.12.2025 – 09:19

    Stabiles Weihnachtsgeschäft erwartet: Möbel, Drogerie und Großgeräte stärken Onlinehandel

    Berlin (ots) - Trotz der verhaltenen Konsumstimmung kann sich der Onlinehandel dieses Jahr erstmals wieder auf ein fröhlicheres Weihnachten freuen. In den ersten beiden Monaten des Weihnachtsquartals (Oktober und November) haben Verbraucherinnen und Verbraucher 2,9 Prozent mehr im Onlinehandel ausgegeben. Insgesamt blickt der bevh dem noch laufendem ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 08:20

    Europäisches Gericht verkennt Designfehler im Digital Services Act

    Berlin (ots) - Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat in einem Urteil zum Digital Services Act (DSA) Bedenken abgewiesen, die der bevh hinsichtlich der Einstufung von Online-Marktplätzen als sehr große Online-Plattformen ("very large online platform" - VLOP) im Sinne des DSA aufgeworfen hatte. Hierzu sagt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren