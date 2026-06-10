ARTE G.E.I.E.

Schwerpunkt "Krieg im Iran"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Straßburg (ots)

Schwerpunkt: Krieg im Iran

Online auf arte.tv und am Dienstag, 7. Juli 2026 ab 20.15 Uhr auf ARTE

Der Angriff der USA auf den Iran hat weltweite Folgen. Doch wer zieht die Fäden, wer verfolgt welche Interessen? ARTE beleuchtet den Konflikt: "Irans heimliche Herrscher" analysiert die Macht der Revolutionsgarden. "Iran: Menschen im Krieg" zeigt den Alltag der Iraner im Krieg. Zum Schluss die Frage: Konnte der Zwölf-Tage-Krieg 2025 das iranische Atomprogramm empfindlich treffen?

Der Themenabend am 7. Juli im Überblick:

Irans heimliche Herrscher - Die Revolutionsgarden

20.15 | Ab 30. Juni auf arte.tv

2-teilige Dokumentation von Julie Lerat / ARTE France, Program33 / Frankreich 2025, 2x51 Min.

Die erste Folge zeigt anhand des Kampfes von Richard Ratcliffe für die Freilassung seiner Frau, der iranisch-britischen Journalistin Nazanin Zaghari-Ratcliffe, und am tragischen Schicksal des Oppositionellen Ruhollah Zam, wie die Revolutionsgarde zu einem Staat im Staat werden konnte. Die zweite Folge handelt von der Verhaftung des Oppositionellen Ruhollah Zam im Irak und von der Freilassung von Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Dabei wird deutlich, wie die Revolutionsgarde internationale Sanktionen umgeht und ihren Einfluss im Nahen Osten stärkt.

> Zur Vorabansicht

Iran: Menschen im Krieg

21.55 | Ab 6. Juli auf arte.tv

Dokumentation von Anne-Charlotte Gourraud / ARTE, Hikari / Frankreich 2026, 52 Min. / Erstausstrahlung

Mit den ersten Luftangriffen der USA und Israels am 28. Februar 2026 wuchs im Iran die Hoffnung auf den Sturz des Mullah-Regimes. Drei Monate später jedoch regiert die Resignation: Das Regime wankte zwar kurz, ist aber weiterhin an der Macht - stärker und unnachgiebiger denn je. Seit den brutal niedergeschlagenen Protesten im Januar prägen Ängste und Enttäuschung den Alltag der Bevölkerung.

> Zur Vorabansicht

Irans Atomprogramm im Visier

22.50 | Bereits online auf arte.tv

Dokumentation von Sebastian Walker und Adam Desiderio / ARTE France, Frontline Media / Großbritannien 2026, 52 Min. / Erstausstrahlung

Wie steht es um das iranische Atomprogramms nach den amerikanischen und israelischen Luftschlägen im Juni 2025? Die Investigation wurde um den Krieg im März 2026 erweitert. Eine Investigation, die durch einen außergewöhnlichen Zugang im Iran und die Analyse offener Quellen möglich wurde. In Zusammenarbeit mit der Washington Post, Evident Media und Bellingcat.

> Zur Vorabansicht

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell