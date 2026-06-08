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ARTE beim Seriencamp 2026

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Straßburg (ots)

Heute eröffnet das SERIENCAMP Festival (9. bis 11. Juni). Dieses Jahr unterstützt ARTE das größte Serienfestival Deutschlands als Premiumpartner. Die Conference vom SERIENCAMP zählt zum führenden Branchentreff im Bereich Serien. Im Rahmen des WORK IN PROGRESS stellt ARTE seine aktuellen Serienproduktionen vor.

Alexandre Piel (stv. Leiter Fiction, ARTE France) und Uta Cappel (Redakteurin, ARTE) präsentieren NEXT FROM ARTE am Dienstag 9. Juni 2026 (ab 15.40 Uhr)

https://www.seriencamp.tv/conference/termine/work-in-progress-next-from-1/

Beim Festival ist ARTE mit drei koproduzierten Serien vertreten.

Weltpremiere

Dienstag, 9. Juni, um 18.15 Uhr

WESTENDGIRL

Von Richard Kropf

Regie: Pola Beck (Co-Creator), Stephan Schaller

Mit: Helena Zengel, Lucas Gregorowicz, Luise Heyer

Deutschland 2026, 6x45

WDR/ARTE, Flare Film, BETA Film

https://www.seriencamp.tv/serien/westend-girl

Deutschlandpremiere

Dienstag, 9. Juni, um 19.00 Uhr

EDLORADO

Serie von Tarek Haoudy, Nacim Methar und Pauline Guéna

Regie: Louis Farge

Mit: Jérémie Renier, Karim Leklou, Marie Colomb, Laurent Capelluto, Clémentine Fargeas,David Marsais,George Siatidis,

Karim Barras, Stéphane Guillon, and the participation of Patrick Chesnais

Frankreich/Belgien 2025, 6x52')

ARTE France & TOP-The Originals Productions, Beside Productions

https://www.seriencamp.tv/serien/eldorado/

Im Herbst auf arte.tv und auf ARTE

Deutschlandpremiere

Donnerstag, 11. Juni, um 20.45 Uhr

HAPPINESS 2

Serie von Pouria Takavar und Yashar Alishenas

Regie : Pouria Takavar

Drehbuch : Louise Silverio, Sonia Emamzadeh, Timothée Prudhomme, Yasmine Fattahi, Yashar Alishenas et Pouria Takavar Mit Ghazal Shojaei, Yasmine Fattahi, Steve Mege, Manon Beutler u.v.

Frankreich, 2026, 9 x 7' à 11'

ARTE France, La Onda Productions

https://www.seriencamp.tv/serien/happiness-staffel-2/

Ab 29. Juni auf arte.tv zum Streamen

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