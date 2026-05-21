ARTE G.E.I.E.

Dokureihe "Der Oligarch und der Kunsthändler" über einen der spektakulärsten Kunstskandale des 21. Jahrhunderts

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Straßburg (ots)

Der Oligarch und der Kunsthändler

Ab 9. Juni 2026 auf arte.tv und am 18. August 2026 auf ARTE

Dokumentationsreihe von Andreas Dalsgaard

ARTE G.E.I.E., RD, SRG SSR, VPRO, SVT / Elk Film, Vestigo Films, Akka Films, Scenery

Dänemark, Frankreich, Schweiz, Niederlande 2026 / 3x60 Min. / Erstausstrahlung

Einer der spektakulärsten Kunstskandale des 21. Jahrhunderts: Zehn Jahre Machtkampf um Milliarden zwischen dem russischen Oligarchen Dmitry Rybolowlew und dem Schweizer Kunsthändler Yves Bouvier. Was mit einer der größten privaten Sammlungen moderner Kunst begann, endet vor Gericht und in Vorwürfen von Betrug, Korruption und Manipulation.

20 Jahre lang verband den Schweizer Kunsthändler Yves Bouvier und den russischen Oligarchen Dmitri Rybolowlew eine vertrauensvolle Beziehung. Das Geschäftsmodell geriet ins Wanken, als Rybolowlew Bouvier Preismanipulation und milliardenschweren Betrug vorwarf. Die Reihe blickt in Interviews, Archivaufnahmen und eigenen Recherchen auf ein weitgehend unbekanntes Wirtschaftssystem, in dem Kunstwerke als Werkzeuge der Macht gehandelt werden.

> Zum Pressedossier

> Zur Vorabansicht und den Pressematerialen

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell