Reiseboom zum 3. Oktober: Kurzurlaube stark gefragt

Eine Analyse der Reise-Apps Expedia und FeWo-direkt zeigt: Viele Deutsche planen rund um den 3. Oktober 2025 einen Kurzurlaub. Besonders Pauschalreisen mit zwei Übernachtungen und Kurzaufenthalte im Ferienhaus haben im Jahresvergleich an Beliebtheit gewonnen.

Kurze Pauschalreisen rund um den 3. Oktober liegen im Trend: Aktuell verzeichnet Expedia 95 Prozent mehr Suchanfragen für Reisepakete bestehend aus Flug und Hotel für zwei Nächte als im vergangenen Jahr. Reine Hotelaufenthalte von zwei Nächten wurden im Analysezeitraum 30 Prozent häufiger geklickt. Auch das Interesse an Ferienhausaufenthalten von zwei Nächten ist laut Daten von FeWo-direkt im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - um 60 Prozent.

Dabei zählen Expedia und FeWo-direkt nicht nur mehr Anfragen für Aufenthalte von zwei Nächten, auch die Anfragen für drei Übernachtungen liegen im Schnitt 10 bis 15 Prozent höher als im vergangenen Jahr, obwohl die Ausgangslage nahezu identisch war: Wer sich 2024 vier freie Tage sichern wollte, musste dafür einen Urlaubstag einplanen. Dasselbe gilt auch 2025.

Mallorca ist für kurze Pauschalreisen besonders beliebt

Bei den Pauschalreisenden stehen nicht nur Städtetrips nach London, Barcelona und Istanbul auf dem Programm. Auch Kurztrips nach Mallorca sind gefragt: Die Anfragen für Reisepakete mit zwei oder drei Übernachtungen und Flug liegen rund 40 Prozent über dem Niveau von vergangenem Jahr. Nach nur zwei Nächten Mallorca plus Flug wurde den Expedia-Daten zufolge bislang sogar fast 100 Prozent häufiger gesucht.

"Mallorca ist eines der wenigen Inselziele, das deutsche Pauschalreisende auch für Kurztrips nachfragen", sagt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. "Es gibt zahlreiche Flugverbindung ab Deutschland und Unterkünfte in jeder Preisklasse. Von luxuriösen Resorts über charmante Fincas bis zu günstigen Hotels - für jedes Budget ist etwas dabei."

Hamburg ist Favorit für innerdeutsche Städtereisen

Nach reinen Hotelaufenthalten von zwei oder drei Nächten wird dagegen vor allem in Hamburg gesucht. Laut Expedia sind die Suchanfragen im Jahresvergleich um 75 Prozent gestiegen. Hamburg ist auch bei Ferienhausurlaubenden ein beliebtes Ziel für Kurztrips. Rund um den 3. Oktober hat FeWo-direkt bisher 130 Prozent mehr Klicks für Aufenthalte von zwei bis drei Nächten in der Hansestadt verzeichnet.

Neben Hamburg erfreuen sich Ostfriesland mit Städten wie Wittmund und Norden sowie die Niederlande großer Beliebtheit bei Kurzurlaubenden, die Ferienunterkünfte bevorzugen.

Urlaubsentscheidung fällt kurzfristig

Im vergangenen Jahr stiegen die Anfragen auf den Buchungsplattformen Expedia und FeWo-direkt für Reisen in der Woche rund um den 3. Oktober erst ab Mitte August merklich an. Viele Reiseinteressierte schlugen jedoch erst fünf bis sechs Wochen später zu: Ein großer Teil der Pauschalreisen, Hotelübernachtungen und Ferienhausaufenthalte wurde mit nicht einmal zwei Wochen Vorlauf gebucht.

"Anders als der Haupturlaub werden Kurzurlaube häufig mit weniger Vorlauf gebucht", sagt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. "Da das Interesse an Reisen über den Feiertag in diesem Jahr jedoch besonders groß ist, empfiehlt sich eine etwas frühzeitigere Planung."

Ferienhausurlaubende können beispielsweise schon 30 Tage vor dem Check-in bei ausgewählten Ferienunterkünften von einem Last-minute-Rabatt profitieren. Der gleichnamige Filter auf FeWo-direkt hilft, die entsprechenden Ferienhäuser und Ferienwohnungen zu finden.

Mehr Informationen und Angaben zu den Datenquellen unter https://www.expedia.de/newsroom/reiseboom-zum-dritten-oktober/.

