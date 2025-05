Expedia.de

Gen Z macht All-inclusive-Urlaub zum Trend

München (ots)

All-inclusive im Aufschwung: 21 Prozent der Deutschen geben in einer Umfrage* der Reise-App Expedia an, dass sich ihre Meinung zu All-inclusive-Urlauben in den vergangenen zwölf Monaten zum Positiven geändert hat. 44 Prozent bestätigen, dass sie Hotels mit entsprechender Verpflegungsart präferieren.

Dabei sind nicht etwa Familien die treibende Kraft hinter dem Trend. Es ist vielmehr die junge Generation Z, die zunehmend Gefallen an All-inclusive-Angeboten findet. 30 Prozent bestätigen in der Expedia-Umfrage, dass sie jetzt ein positiveres Bild von All-inclusive-Hotels haben als noch im vergangenen Jahr. 61 Prozent der Gen Z bevorzugen All-inclusive-Hotels gegenüber anderen Unterkunftsarten.

Luxus inklusive

49 Prozent der Gen Z entscheiden sich für ein All-inclusive-Angebot, weil damit die Suche nach Restaurants am Urlaubsort entfällt. 42 Prozent nennen das geringe Stresspotenzial als Hauptgrund für die Wahl eines Hotels mit All-inclusive-Option. Für 41 Prozent ist ein All-inclusive-Urlaub auch eine besondere Art von Luxus.

"Der Gen Z geht es weniger ums Sparen", sagt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. "Nur 18 Prozent denken, dass All-inclusive-Hotels günstiger als andere Unterkunftsarten sind. Es ist eher das Rundum-Sorglos-Paket aus Erholung, Service und gutem Essen, das junge Menschen anspricht. Für sie ist Luxus der Komfort, den ein All-inclusive-Urlaub mit sich bringt."

All-inclusive erobert Fernstrecke

Mit dem anstehenden Generationenwechsel verschieben sich womöglich sogar die Präferenzen für Reiseziele. Schon jetzt zeigen die Expedia-Daten**, dass die Fernstrecke bei All-inclusive-Reisenden an Beliebtheit gewinnt. Expedia verzeichnet in diesem Sommer 65 Prozent mehr Suchanfragen für Übernachtungen in All-inclusive-Hotels im mexikanischen Cancún als im Juni, Juli und August des vergangenen Jahres, 30 Prozent mehr Suchanfragen für Mauritius und ein Plus von 20 Prozent für Sansibar.

Abseits der Fernstrecke liegen bei All-inclusive-Reisenden diesen Sommer auch die griechische Insel Zakynthos (+55%), Zypern (+35%) und Sardinien (+25%) im Trend.

Die klassischen All-inclusive-Reiseziele*** führen die Beliebtheitsskala jedoch weiterhin an. Dazu gehören Antalya, Dalaman und Bodrum in der Türkei, Mallorca, die griechischen Inseln Kreta und Rhodos sowie Hurghada in Ägypten.

* Die Umfrage wurde im August 2024 vom Marktforschungsunternehmen OnePoll gemäß dem Verhaltenskodex der Market Research Society durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Erwachsene aus Deutschland, die in der Vergangenheit privat verreist sind oder dies in den nächsten drei Jahren planen. Zur Generation Z gehören in dieser Studie Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 18 und 24 Jahre alt waren.

** Die Angaben basieren auf den Suchanfragen für All-inclusive-Hotels, die auf dem deutschen Point of Sale von Expedia zwischen dem 01.01.2025 und 15.04.2025 für Aufenthalte in den Monaten Juni, Juli und August verzeichnet wurden. Die Daten wurden mit den Daten des Vorjahreszeitraums verglichen.

*** Die Angaben basieren auf den Suchanfragen für All-inclusive-Hotels, die auf dem deutschen Point of Sale von Expedia zwischen dem 01.01.2025 und 15.04.2025 für Aufenthalte in den Monaten Juni, Juli und August verzeichnet wurden.

