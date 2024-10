Expedia.de

Unpack '25: Expedia und FeWo-direkt veröffentlichen Reisetrends für 2025

Bild-Infos

Download

München (ots)

Wie entscheiden sich Reisende für ein Urlaubsziel, was motiviert sie, die Koffer zu packen, und welche Destinationen stehen im Jahr 2025 im Fokus? Diese Fragen beantwortet der neue Reisetrendreport* Unpack '25 der Reise-Apps Expedia und FeWo-direkt, der auf einer Auswertung interner Daten sowie einer globalen Umfrage unter mehr als 25.000 Reisenden basiert.

Insgesamt wurden fünf Trends identifiziert, die 2025 maßgeblich die Reiseentscheidungen der Menschen weltweit beeinflussen werden. "Unser Reisetrendreport beschäftigt sich nicht nur damit, wohin die Menschen reisen", sagt Susanne Dopp, Sprecherin von Expedia und FeWo-direkt. "Wir geben auch eine Antwort auf das 'Warum'. Wenn das Interesse seitens der Reisenden an bestimmten Destinationen auf einmal zunimmt, ist dies häufig auf externe Faktoren zurückzuführen. Impulse kommen beispielsweise aus den sozialen Netzwerken, Medien oder Filmen und Serien. Unsere Reisetrends greifen genau diese Impulse auf."

Detour Destinations: Reisen auf Umwegen

Beliebte Klassiker wie Paris und Barcelona stehen auch im Jahr 2025 weit oben auf der Wunschliste von Reisenden weltweit. Neu ist, dass auch Ziele in der Umgebung dieser Städte angesteuert werden. Ein Tagesausflug nach Reims oder eine Verlängerung in Girona? Laut der globalen Umfragedaten besuchen 63 Prozent der Reisenden nicht mehr nur eine Destination, sondern nehmen zukünftig Umwege in Kauf, um auch weniger bekannte Orte - die sogenannten Detour Destinations - zu erkunden. Diese Detour Destinations sind in der Regel weniger frequentiert, dennoch bieten sie für Reisende kulturelle, kulinarische oder architektonische Erlebnisse, für die es sich lohnt, die touristischen Hauptrouten zu verlassen. Manche Reisende machen die Detour Destinations sogar zu ihrem ersten Ziel - und besuchen von dort aus die deutlich bekannteren Destinationen.

Die Daten** von Expedia zeigen ein global wachsendes Interesse an den folgenden zehn Destinationen:

Reims, Frankreich (Detour von Paris)

Brescia, Italien (Detour von Mailand)

Cozumel, Mexiko (Detour von Cancún)

Santa Barbara, Kalifornien, USA (Detour von Los Angeles)

Waikato, Neuseeland (Detour von Auckland)

Girona, Spanien (Detour von Barcelona)

Fukuoka, Japan (Detour von Tokio)

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (Detour von Dubai)

Krabi, Thailand (Detour von Phuket)

Canmore, Alberta, Kanada (Detour von Calgary)

Goods Getaways: Shopping-Trips der neuen Art

Zum Shoppen nach London, Paris oder New York? Das war einmal. Die Gen Z hat andere Städte im Visier. Dubai, Tokio und Seoul heißen die aufstrebenden Shopping-Ziele der jungen Generation. In die Einkaufstaschen wandern jedoch weniger Klamotten, Schuhe und Accessoires. Es sind Dinge wie DIY-Süßigkeiten aus Japan, südkoreanische Skincare oder die virale Dubai-Schokolade, für die die Gen Z in den Flieger steigen würde. 55 Prozent der Gen Z haben sich laut der globalen Expedia-Umfrage schon einmal ein Reiseziel basierend auf den dort erhältlichen Trendprodukten ausgesucht. In Deutschland sind es mit 53 Prozent nicht minder viele.

Die "Goods Getaways" der Gen Z sind dabei nur die extreme Form eines neuartigen Shopping-Tourismus, der sich auch in anderen Altersgruppen wachsender Beliebtheit erfreut. So ist die Suche nach lokalen Produkten, die es im Heimatland nicht oder nur sehr eingeschränkt gibt, für 44 Prozent der Reisenden weltweit und für 46 Prozent der deutschen Reisenden fester Bestandteil der Urlaubsagenda. Die Jagd nach den besonderen Souvenirs ist damit bereits beliebter als der Museumsbesuch. Auch Einkaufstouren in Supermärkten stehen bei 40 Prozent der Deutschen in jedem Urlaub auf dem Programm.

Zu den auf Expedia beliebtesten buchbaren Aktivitäten*** mit Goods Getaways-Bezug gehören Kaffeetouren in Costa Rica, Teeverkostungen in China und Matcha-Erlebnisse in Japan.

JOMO Travel: Die Freude, im Urlaub etwas zu verpassen

Wir scrollen durch die Feeds der sozialen Medien, sehen spektakuläre Urlaubsbilder und plötzlich ist sie da: die Angst, etwas zu verpassen, kurz FOMO (fear of missing out) genannt. Prompt ist der Nachahmungsdruck groß. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn der Trend geht klar zu JOMO (joy of missing out) Travel, der Gegenphilosophie zu FOMO. Bei JOMO Travel geht es darum, im Urlaub ruhige Momente zu zelebrieren, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und sich Rückzugsorte zu suchen, die genau dazu passen.

Laut der Trendumfrage von FeWo-direkt wünschen sich 85 Prozent der Reisenden weltweit einen JOMO-Urlaub im Ferienhaus. In der jüngeren Altersgruppe ist die Sehnsucht nach dem Verpassen dabei deutlich größer als bei den Älteren. 62 Prozent glauben, dass JOMO Travel Stress und Angstgefühle reduziert, ähnlich viele versprechen sich mehr Entspannung.

Eine gewisse Ausstattung müssen die Ferienunterkünfte jedoch auch für JOMO-Reisende haben. 36 Prozent der von FeWo-direkt weltweit Befragten wünschen sich einen Pool, 31 Prozent einen lauschigen Garten und 30 Prozent einen Hot Tub oder Whirlpool. Auch die Lage ist wichtig: 40 bevorzugen ein Ferienhaus am Strand, 30 Prozent stellen sich einen JOMO-Urlaub in einem abgelegenen Haus am See vor und für 26 Prozent geht es im Idealfall in ein Chalet in die Berge.

Phenomena-List: Von Astro- bis Vulkantourismus

Die intensiven Polarlichter auf der Nordhalbkugel und die totale Sonnenfinsternis in den USA haben 2024 weltweit eine neue Faszination für vorübergehend auftretende Naturphänomene ausgelöst - und Ferienhäuser, die einen besonderen Blick auf diese bieten, gefragter denn je gemacht. Von den Perseiden über die Mitternachtssonne bis hin zum Meeresleuchten: 84 Prozent der Reisenden möchten den globalen Umfragedaten von FeWo-direkt zufolge auch 2025 die flüchtigen Wunder der Natur erleben.

Das gefragteste Naturphänomen weltweit bleiben die Nordlichter. 61 Prozent der Reisenden möchten sie im Jahr 2025 sehen. 30 Prozent haben geologische und vulkanische Phänomene auf ihrer Reiseagenda stehen. 27 Prozent planen 2025 eine Reise, um die Mitternachtssonne zu erleben.

Dabei gilt das Motto: Je näher die Unterkunft am Naturphänomen, desto besser. 80 Prozent der Reisenden legen laut der Trendumfrage von FeWo-direkt Wert darauf, an einem Ort zu übernachten, der eine erstklassige Sicht auf die Naturphänomene bietet. Eine kleine Hütte in einem Dark Sky Reserve, ein Strandhaus, von dem aus schlüpfende Meeresschildkröten beobachtet werden können, oder eine Ferienunterkunft, in deren Garten im Sommer Glühwürmchen umherschwirren - erst die Exklusivität, Privatsphäre und Ungestörtheit machen das Naturphänomen-Erlebnis zu etwas ganz Besonderem.

An diesen phänomenalen Orten**** lohnt sich ein Ferienhaus in erster Reihe:

Set-Jetting: Filme und Serien zum Nachreisen

Bereits im Jahr 2023 haben Expedia und FeWo-direkt Set-Jetting als einen aufkommenden Reisetrend identifiziert - und die Popularität des Reisens an Orte, an denen Filme oder Serien gedreht wurden, ist ungebrochen. Zwei Drittel der Reisenden weltweit haben sich bereits von Filmen, TV- oder Streaming-Produktionen bei der Reiseplanung inspirieren lassen. Das sind mehr als diejenigen, die von Instagram, Facebook und Tiktok beeinflusst wurden (66% vs. 61%). In Deutschland ist der Einfluss von Filmen, Serien und Co. sogar deutlich größer als der von Social Media (63% vs. 49%).

Im globalen Schnitt haben 62 Prozent bereits schon einmal zu einem Reiseziel recherchiert, nachdem sie es in einem Film oder einer Serie gesehen haben. 46 Prozent haben daraufhin überlegt, an den Drehort zu reisen, und 22 Prozent haben tatsächlich eine Reise dorthin gebucht.

Expedia und FeWo-direkt haben auf Basis kommender Film- und Serienstarts sowie internen Reisedaten***** eine Prognose für die neuen Set-Jetting-Reiseziele im Jahr 2025 aufgestellt:

Dubai ("The Real Housewives of Dubai")

Montana und Wyoming ("Yellowstone")

New York ("And Just Like That...")

Kapstadt ("One Piece")

Schottland ("The Traitors")

Mehr Infos zum Reisetrendreport Unpack '25 und weitere Themen unter: https://www.expedia.de/newsroom/

* Für den Reisetrendreport Unpack '25 hat die Expedia Group eine Umfrage in Auftrag gegeben, die im August 2024 vom Marktforschungsunternehmen OnePoll gemäß dem Verhaltenskodex der Market Research Society durchgeführt wurde. Befragt wurden 25.000 Erwachsene in 19 Ländern, die in der Vergangenheit privat verreist sind oder dies in den nächsten drei Jahren planen. Aus Deutschland nahmen 1.000 Personen teil.

** Zeitraum: 1. September 2023 bis 31. August 2024.

*** Basierend auf globalen Expedia-Daten zu Aktivitäten zwischen 1. Januar 2024 und 1. August 2024.

**** Die besten Zeiten, um die auf der Phenomena-List aufgeführten Reiseziele zu besuchen, sind:

Nationalpark Wattenmeer, Dänemark - "Schwarze Sonne" (riesige Starenschwärme): Februar bis Mitte April sowie August bis Dezember.

Hokkaido, Japan - Tanz der japanischen Kraniche: Februar bis März.

Bay of Fundy, Kanada - Stärkste Gezeiten der Welt, Spaziergang auf dem Meeresboden: ganzjährig, am besten bei Neu- und Vollmond.

Island - Vulkane, Lavafelder und schwarze Sandstrände: ganzjährig.

Lappland, Finnland - Nordlichter: Ende August bis Anfang April.

Vero Beach, Florida, USA - Leuchtendes Plankton: Juli bis September.

Great Smoky Mountains, Gatlinburg, Tennessee, USA - Synchrones Leuchten Tausender Glühwürmchen: Mai bis Juni.

Arches-Nationalpark, Utah, USA - Internationaler Sternenpark: April bis Mai sowie September bis Oktober.

Phillip Island in der Nähe von Melbourne, Australien - Penguin Parade: ganzjährig, nach Sonnenuntergang.

***** Basierend auf globalen Expedia-Daten in den 90 Tagen nach Serienstart im Jahr 2023. Dieser Zeitraum wurde mit den gleichen Daten im Jahr 2022 verglichen.

Original-Content von: Expedia.de, übermittelt durch news aktuell