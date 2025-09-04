KonTent Champion

Das diesjährige Festival of Lights präsentiert spektakuläre 3D Lichtkunst Shows mit seltener DJ-Performances im Berliner Dom

Berlin (ots)

Vom 10. bis zum 14. Oktober findet im Berliner Dom (Am Lustgarten, 10178 Berlin) die Konzertreihe "Festival of Lights in Concert" statt. Dabei wird das Innere des Doms zu einer Bühne für ein immersives Lichtspektakel. Begleitet wird das Ganze von bekannten DJs und Künstlern der Elektro-Szene. Neben Monika Kruse, Alle Farben, Chris Bekker und Parra for Cuva sind auch Henrik Schwarz & Pianist Bugge Wesseltoft dabei. Tickets gibt es exklusiv bei Reservix.

Alljährlich findet im Oktober das "Festival of Lights" statt. Eine Reihe Berliner Wahrzeichen, Monumente und Plätze werden mit faszinierenden Lichtinstallationen und Videomapping geschmückt. Bereits im vergangenen Jahr hat der Veranstalter auch das Innere des Berliner Doms mit atemberaubender Lichtkunst erstrahlen lassen, begleitet vom bekannten DJ und Produzenten Paul van Dyk und seiner extra für diesen Anlass konzipierten Show.

Auch diesen Herbst wird der Innenraum des Berliner Doms zu der Musik von Monika Kruse, Alle Farben, Chris Bekker, Parra for Cuva, sowie Henrik Schwarz & Bugge Wesseltoft mithilfe von 3D Lichtkunst in bunte Farben, wilde Muster und abstrakte Formen gehüllt. Eine Stunde lang verschmelzen sakrale Architektur, elektronische Ambient-Töne, emotionale Beats und Lichtkunst zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis.

"Das Zusammenspiel von Klang, Raum und Licht im Berliner Dom ist etwas ganz Besonderes. Diese Symbiose schafft eine magische Stimmung, die Besucherinnen und Besucher so schnell nicht vergessen werden", sagt Birgit Zander, Gründerin des Festival of Lights.

Das Festival of Lights zählt weltweit zu den größten Lichtkunstfestivals, das jedes Jahr Millionen von Menschen aus aller Welt nach Berlin zieht. Mit der Sonderinszenierung im Berliner Dom bietet das Festival ein weiteres Highlight, das sowohl Kulturinteressierte als auch Musik- und Kunstfans anspricht.

Die Tickets für das Lichtspektakel im Berliner Dom sind exklusiv über Reservix unter reservix.de erhältlich. Damit setzt das Festival auf einen starken Partner, der zu den führenden Ticketanbietern in Deutschland zählt und Kulturerlebnisse zuverlässig und unkompliziert zugänglich macht.

