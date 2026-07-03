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Neuer Host bei 11KM: der tagesschau-Podcast von NDR und BR

BR-Journalist Kevin Ebert folgt auf David Krause

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München (ots)

Kevin Ebert verstärkt ab 1. September 2026 fest das Host-Team von "11KM: der tagesschau-Podcast" von NDR und BR. Er löst David Krause ab, der sich von 11KM verabschiedet und sich künftig voll auf seine anderen Audio-Projekte fokussiert. Kevin Ebert, bisher vertretungsweise bei "11KM" am Mikrofon, wird im Wechsel mit Elena Kuch im Podcast zu hören sein und Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen ARD mit ihren Recherchen begrüßen.

"11KM steht für starken öffentlich-rechtlichen Journalismus und für spannend erzählte Recherchen. Mit bis zu zwei Millionen Zugriffen im Monat ist 11KM eine wichtige Informationsquelle, der gerade jüngere Podcast-Nutzer vertrauen. David Krause hat den Podcast als Host bereichert. Wir wünschen ihm alles Gute für seine weiteren Projekte,"sagt Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur.

"11KM: der tageschau-Podcast" ist auch im vierten Jahr seit Start 2023 einer der erfolgreichste öffentlich-rechtliche News-Podcast. Das Team und die Redaktionsleitungen Fumiko Lipp und Yasemin Yüksel freuen sich nun auf die Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung des Formats mit dem neuen Host-Duo: Elena Kuch und Kevin Ebert.

"Auch ich sage Danke an David Krause für seine Zeit bei 11KM. Nun freue ich mich sehr, dass wir mit Kevin Ebert einen so erfahrenen und sympathischen Host für 11KM gewinnen konnten. Er bleibt dem BR natürlich als Host der PULS Reportage erhalten und erweitert sein Portfolio um 11KM. Es ist jetzt schon eine große Freude, ihn vor dem Mikrofon zu hören und ich freue mich auf noch mehr 11KM mit ihm. Elena und Kevin sind ein tolles Duo für 11KM.",sagt Andrea Kister, BR-Programmbereichsleiterin Politik und Wirtschaft

Der neue Host Kevin Ebert

Kevin Ebert wird neben der PULS Reportage im BR nun zwei Wochen pro Monat "11KM: der tagesschau-Podcast" hosten. PULS Reportage hat über eine Million Abonenntinnen und Abonennten auf YouTube. Kevin Ebert steht schon seit 2019 für den BR als Moderator und Reporter vor Mikrofon und Kamera und leitete unter anderem auch das Politikressort bei BR Puls, dem jungen Content-Netzwerk des BR. Für seine Arbeit als Redakteur und Moderator wurde Kevin Ebert mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Neben Kevin Ebert hostet Elena Kuch weiterhin 11KM. Sie arbeitet als investigative Reporterin und produziert Dokus und Podcasts für die ARD. Elena Kuch hat in einem Team internationaler Investigativjournalistinnen und -journalisten zu Datenleaks wie den Panama Papers recherchiert. Sie war an der Rammstein-Recherche beteiligt und hat den Podcast "Rammstein - Row Zero" als Co-Autorin und Host geprägt. Auch ihre Arbeit wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Reporter:innenpreis und dem Deutschen Fernsehpreis.

"11KM" - ein Thema in aller Tiefe

"11KM: der tagesschau-Podcast" ist ein innovatives Nachrichten-Format, das gemeinsam von BR24 und NDR Info produziert wird. "11KM" betrachtet ein Thema in aller Tiefe für Hörerinnen und Hörer zwischen 30 und 49 Jahren, die Nachrichten in allen Einzelheiten verstehen, Ereignisse dicht verfolgen und Debatten differenziert nachvollziehen wollen. Der Podcast erscheint montags bis freitags in einer Länge von etwa 30 Minuten. Zu Gast sind Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD mit ihren investigativen Recherchen, ihrer Expertise hinter aktuellen Nachrichten und ihren ausführlich recherchierten Geschichten. "11KM" bietet ihnen eine hochwertige Audio-Ausspielform für die Nachrichten und Informationen, die viele Menschen bewegen. "11KM" steht für die rund elf Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht, dem Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean.

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